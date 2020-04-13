Кирьяков: «Интрига в РПЛ пропала после 22-го тура»

Бывший российский нападающий, а ныне тренер порассуждал об интриге в российской Премьер-Лиге.

Причин топтания на месте «Зенита» после возобновления сезона много. Как объективных, так и субъективных. Тот же скандал с Кокориным. Да и лидеры команды были не готовы к старту на сто процентов. А между тем, нужно почувствовать этот тонус, который был у команды в прошлом году. В итоге «сине-бело-голубые» потеряли очки, и появился повод говорить о возрождении какой-то интриги. Но разгром питерцев «Урала» и потеря очков «Краснодаром» в 22-м туре всё поставило на свои места.

Была ли интрига как таковая? Конечно, после второй ничьей «Зенита» многие ждали еще одну осечку. Тем более что «Урал» всегда отличался своими бойцовскими качествами, команда неуступчивая, это было продемонстрировано в игре против ЦСКА . Ждали, что и в Питере подопечные Дмитрия Парфёнова поборются.

«Зенит» своего уже не упустит? Пока мы не знаем, когда в итоге возобновится чемпионат, поскольку сейчас много версий. Вплоть до того, чтобы его доиграть осенью, а затем начать новый по схеме «весна-осень». Но, если мы в июне начнем играть, то тогда есть шанс его вовремя закончить. В любом случае, после такого хаоса тяжело что-то предсказывать.