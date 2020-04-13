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Кирьяков: «Интрига в РПЛ пропала после 22-го тура»

сегодня, 10:20

Бывший российский нападающий, а ныне тренер Сергей Кирьяков порассуждал об интриге в российской Премьер-Лиге.

Причин топтания на месте «Зенита» после возобновления сезона много. Как объективных, так и субъективных. Тот же скандал с Кокориным. Да и лидеры команды были не готовы к старту на сто процентов. А между тем, нужно почувствовать этот тонус, который был у команды в прошлом году. В итоге «сине-бело-голубые» потеряли очки, и появился повод говорить о возрождении какой-то интриги. Но разгром питерцев «Урала» и потеря очков «Краснодаром» в 22-м туре всё поставило на свои места.

Была ли интрига как таковая? Конечно, после второй ничьей «Зенита» многие ждали еще одну осечку. Тем более что «Урал» всегда отличался своими бойцовскими качествами, команда неуступчивая, это было продемонстрировано в игре против ЦСКА. Ждали, что и в Питере подопечные Дмитрия Парфёнова поборются.

«Зенит» своего уже не упустит? Пока мы не знаем, когда в итоге возобновится чемпионат, поскольку сейчас много версий. Вплоть до того, чтобы его доиграть осенью, а затем начать новый по схеме «весна-осень». Но, если мы в июне начнем играть, то тогда есть шанс его вовремя закончить. В любом случае, после такого хаоса тяжело что-то предсказывать.

Также недавно Кирьяков поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. 

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 11:12
Всех интересует интрига, кто станет чемпионом. Но почему-то ни кого не интересует, какие команды должны покинуть ПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:00
Придётся ставить на голосование итоги чемпионата (обнуление).
И вот тут у Зенита нет шансов, московские и присоединившиеся к ним Рубин-Ахмат сделают "правильный выбор"...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:31
Согласен после такого хаоса трудно играть.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:27
Интрига осталась: доиграют или нет.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:27, ред.
Главная интрига - зенит получит кабинетное чемпионство после 22-го тура или доиграют для галочки все 30 туров?
VIPded
VIPded
сегодня в 10:22
Интриги за 2 место хватает. Было бы продолжение чемпа...
ОПС
ОПС
сегодня в 10:21
Кому как, а мы надеялись.
b6vqmede_8_t
b6vqmede_8_t
сегодня в 10:21
Так ее вообще и не было.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:21
не согласен, интрига продолжается
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