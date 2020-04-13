Инсинье прекратил деловые отношения с Райолой

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье прекратил деловые отношения с агентом Мино Райолой. Райола больше не представляет интересы игрока, сообщает источник со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia и TV Luna Карло Альбино.
При этом Corriere dello Sport указывает, что решение Инсинье связано с его желанием провести всю карьеру в «Наполи».
Напомним, ранее сообщалось, что Райола может договориться о переходе хавбека МЮ Поля Погба в «Реал». Отмечалось, что агент близок к осуществлению этой сделки.
услуги агента не особо нужны, если уходить никуда не намерен
услуги агента не особо нужны, если уходить никуда не намерен