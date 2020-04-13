Инсинье прекратил деловые отношения с Райолой

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сегодня, 18:30

Капитан «Наполи» прекратил деловые отношения с агентом Мино Райолой. Райола больше не представляет интересы игрока, сообщает источник со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia и TV Luna Карло Альбино.

При этом Corriere dello Sport указывает, что решение Инсинье связано с его желанием провести всю карьеру в «Наполи».