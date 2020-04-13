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Инсинье прекратил деловые отношения с Райолой

сегодня, 18:30

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье прекратил деловые отношения с агентом Мино Райолой. Райола больше не представляет интересы игрока, сообщает источник со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia и TV Luna Карло Альбино.

При этом Corriere dello Sport указывает, что решение Инсинье связано с его желанием провести всю карьеру в «Наполи».

Напомним, ранее сообщалось, что Райола может договориться о переходе хавбека МЮ Поля Погба в «Реал». Отмечалось, что агент близок к осуществлению этой сделки.  

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:34
логика налицо
услуги агента не особо нужны, если уходить никуда не намерен
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:13
Района всех кидает.
beefs
beefs
сегодня в 19:02
в чем то не сошлись...
VAN ARM
VAN ARM ответ пользователю Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 18:58
разрыв с агентом
Legend 6
Legend 6 ответ пользователю VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 18:56
Что именно?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:48
сложно представить последствия))) это рулетка))
barcamilan
barcamilan
сегодня в 18:43
у инсинье есть мозги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:31
Это он погорячился...
Не спартак
Не спартак
сегодня в 18:30
Время все расставит на свои места.
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