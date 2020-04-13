Сезон в Англии может возобновиться 6 июня

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сегодня, 17:37

Футбольный сезон в Англии могут возобновить 6 июня.

Клубы Английской футбольной лиги (EFL) рассматривают 6 июня как возможную дату возобновления сезона. В пятницу все клубы АПЛ примут участие в конференции, на которой обсудят предварительное расписание оставшихся матчей., которые пройдут при пустых трибунах.

Планы Английской футбольной лиги зависят от рекомендаций правительства и дальнейших ограничительных мер в Великобритании. Сегодня также стало известно, что сезон в Англии хотят завершить за 35 дней.