Сезон в Англии может возобновиться 6 июня

Футбольный сезон в Англии могут возобновить 6 июня.
Клубы Английской футбольной лиги (EFL) рассматривают 6 июня как возможную дату возобновления сезона. В пятницу все клубы АПЛ примут участие в конференции, на которой обсудят предварительное расписание оставшихся матчей., которые пройдут при пустых трибунах.
Планы Английской футбольной лиги зависят от рекомендаций правительства и дальнейших ограничительных мер в Великобритании. Сегодня также стало известно, что сезон в Англии хотят завершить за 35 дней.