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Сезон в Англии может возобновиться 6 июня

сегодня, 17:37

Футбольный сезон в Англии могут возобновить 6 июня.

Клубы Английской футбольной лиги (EFL) рассматривают 6 июня как возможную дату возобновления сезона. В пятницу все клубы АПЛ примут участие в конференции, на которой обсудят предварительное расписание оставшихся матчей., которые пройдут при пустых трибунах.

Планы Английской футбольной лиги зависят от рекомендаций правительства и дальнейших ограничительных мер в Великобритании. Сегодня также стало известно, что сезон в Англии хотят завершить за 35 дней.

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zsb1961
zsb1961
сегодня в 18:44
Хорошо бы!
112910415
112910415
сегодня в 18:42
по-прежнему всё в тумане
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:18
посмотрим )) все предсказатели на сегодня врут))
VIPded
VIPded
сегодня в 18:11
При пустых трибунах чего бы и не доиграть.
beefs
beefs
сегодня в 18:01
сколько можно гадать, корона как позволит, так и начнете
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:58
Что поделаешь, лучше поздно чем никогда.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 17:44
Будем надеяться.
Karabal
Karabal
сегодня в 17:43
Очень долго ждать.
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