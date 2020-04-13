Стадион «Тоттенхэма» переоборудован для нужд медиков

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Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что клуб предоставил свой стадион для нужд Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, борющейся с пандемией коронавируса.

В прошедшие выходные рабочие переоборудовали стадион для работы сотрудников университетской больницы Северного Миддлсекса (North Middlesex University Hospital).

Сообщается, что с 14 апреля на арене начнет функционировать женская консультация и лаборатория по тестированию на COVID-19.

Club update – COVID-19 — Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 13, 2020

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» намерен значительно сократить трансферный бюджет на лето.