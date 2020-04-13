Стадион «Тоттенхэма» переоборудован для нужд медиков

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что клуб предоставил свой стадион для нужд Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, борющейся с пандемией коронавируса.
В прошедшие выходные рабочие переоборудовали стадион для работы сотрудников университетской больницы Северного Миддлсекса (North Middlesex University Hospital).
Сообщается, что с 14 апреля на арене начнет функционировать женская консультация и лаборатория по тестированию на COVID-19.
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» намерен значительно сократить трансферный бюджет на лето.
Фото от 26.03
А то что сделали в Лондоне - пиар и самореклама.
Фото от 26.03
А то что сделали в Лондоне - пиар и самореклама.
Зачем этот пафос со стадионом, непонятно.
Зачем этот пафос со стадионом, непонятно.