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Стадион «Тоттенхэма» переоборудован для нужд медиков

сегодня, 15:33

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что клуб предоставил свой стадион для нужд Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, борющейся с пандемией коронавируса.

В прошедшие выходные рабочие переоборудовали стадион для работы сотрудников университетской больницы Северного Миддлсекса (North Middlesex University Hospital).

Сообщается, что с 14 апреля на арене начнет функционировать женская консультация и лаборатория по тестированию на COVID-19.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» намерен значительно сократить трансферный бюджет на лето.

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holms918
holms918
сегодня в 17:11
Приходится идти на такое.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:09
После окончания эпидемии минимум месяц нельзя эксплуатировать по назначению.
Roger Young
Roger Young ответ пользователю cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 16:40, ред.
Ничего подобного. Вот Маракану в Бразилии действительно сделали лазаретом
Фото от 26.03



А то что сделали в Лондоне - пиар и самореклама.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:36
не вижу коек и палаток. А посидеть за компьютером можно было в любом Бизнес Центре.

Зачем этот пафос со стадионом, непонятно.
SSPZ
SSPZ ответ пользователю Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:27
и главное, когда победим
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:12
Превратили в лазарет.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 16:07
Для больных лучше подойдет больница или хотя бы полевой госпиталь, на стадионе оказывать медицинскую помощь не очень удобно.
Серега Богаченко
Серега Богаченко
сегодня в 16:04
Очень интересно
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ пользователю shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:46
То что и эту заразу победим , сомнений нет. Но какой ценой???
shlomo
shlomo
сегодня в 15:34
Такие времена...скоро все придет на круги своя
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