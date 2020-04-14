Хусаинов: «Президент ЦСКА в 1999 году предлагал 50$ тыс. в качестве взятки»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о самой большой взятке, которую ему когда-либо предлагали.

Самая большая взятка? Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по центральному телевидению. До этого были скромные предложения в 10 тысяч.

Как отсудил игру? В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака». Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА , что не все в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли — 1:0. После игры армейцы подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА еще и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге все равно ничего не подтвердили.

Был еще момент, когда судьям уже после игры заносили. В 90-х судил игру первой лиги в Раменском. После матча в судейскую зашел человек и начал раздавать деньги — инспектору, помощникам и подошел ко мне. Я говорю: «Что это?». — «Как же, вознаграждение. Мы выиграли, так принято». Говорю: «Спасибо, не надо». Тот удивился. Почему все берут, а я — нет. Говорю: «Будет трудно: попрошу — поможете, а нет — ничего страшного».