Хусаинов: «Президент ЦСКА в 1999 году предлагал 50$ тыс. в качестве взятки»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о самой большой взятке, которую ему когда-либо предлагали.
Самая большая взятка? Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по центральному телевидению. До этого были скромные предложения в 10 тысяч.
Как отсудил игру? В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака». Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА, что не все в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли — 1:0. После игры армейцы подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА еще и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге все равно ничего не подтвердили.
Был еще момент, когда судьям уже после игры заносили. В 90-х судил игру первой лиги в Раменском. После матча в судейскую зашел человек и начал раздавать деньги — инспектору, помощникам и подошел ко мне. Я говорю: «Что это?». — «Как же, вознаграждение. Мы выиграли, так принято». Говорю: «Спасибо, не надо». Тот удивился. Почему все берут, а я — нет. Говорю: «Будет трудно: попрошу — поможете, а нет — ничего страшного».
Ранее Хусаинов рассказал о коррупции в российском футбольном судействе.
— Читал это интервью в «СЭ». Хусаинов несет какую-то чушь. Цену себе набивает. Для нас в те годы и 250 тысяч долларов были небольшие деньги. Так что при желании могли бы решить вопрос. Причем минуя Хусаинова." А кто правду говорит, кто врет-одному Богу известно.
— Читал это интервью в «СЭ». Хусаинов несет какую-то чушь. Цену себе набивает. Для нас в те годы и 250 тысяч долларов были небольшие деньги. Так что при желании могли бы решить вопрос. Причем минуя Хусаинова." А кто правду говорит, кто врет-одному Богу известно.
Кто бы сомневался!)
Кто бы сомневался!)
Не зря ведь в народ ушла фраза "Гинер всё купил".
Не зря ведь в народ ушла фраза "Гинер всё купил".
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Если судья судит ПРЕДВЗЯТО, то мне, болельщику, без разницы, за деньги он это делает или нет! В любом случае его надо ГНАТЬ из футбола!
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Если судья судит ПРЕДВЗЯТО, то мне, болельщику, без разницы, за деньги он это делает или нет! В любом случае его надо ГНАТЬ из футбола!
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ТОТ удивился, а я просто НЕ верю!
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ТОТ удивился, а я просто НЕ верю!