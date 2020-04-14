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Хусаинов: «Президент ЦСКА в 1999 году предлагал 50$ тыс. в качестве взятки»

сегодня, 10:43

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о самой большой взятке, которую ему когда-либо предлагали. 

Самая большая взятка? Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по центральному телевидению. До этого были скромные предложения в 10 тысяч.

Как отсудил игру? В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака». Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА, что не все в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли — 1:0. После игры армейцы подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА еще и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге все равно ничего не подтвердили.

Был еще момент, когда судьям уже после игры заносили. В 90-х судил игру первой лиги в Раменском. После матча в судейскую зашел человек и начал раздавать деньги — инспектору, помощникам и подошел ко мне. Я говорю: «Что это?». — «Как же, вознаграждение. Мы выиграли, так принято». Говорю: «Спасибо, не надо». Тот удивился. Почему все берут, а я — нет. Говорю: «Будет трудно: попрошу — поможете, а нет — ничего страшного».

Ранее Хусаинов рассказал о коррупции в российском футбольном судействе.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:38
оскорбили почтенного свистка какими то жалкими копейками))) вот и свистел в пользу тех кто достойно оценил)))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:24
Всегда нравится слушать мнение оппонента.: "Тогда о другом судье. Сергей Хусаинов заявил, что в 1999-м перед матчем со «Спартаком» вы предлагали ему 50 тысяч долларов. А он попросил 250 — специально назвал неподъемную сумму.
— Читал это интервью в «СЭ». Хусаинов несет какую-то чушь. Цену себе набивает. Для нас в те годы и 250 тысяч долларов были небольшие деньги. Так что при желании могли бы решить вопрос. Причем минуя Хусаинова." А кто правду говорит, кто врет-одному Богу известно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пользователю cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:22
У него репутация не замазана, а заляпана скандалами почище взяток. Какие то 50 штук для него мелочи. В те годы хряки были при деньгах, как и сейчас, а Федун мужик щедрый, как и все святые.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ пользователю 311 (раскрыть)
сегодня в 11:19
Некоторые из ныне действующих судеек с деЦЦтва за народных, и не скрывают это. И зачастую судит их...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пользователю makkie (раскрыть)
сегодня в 11:19
Ты не все понял. " В спорных эпизодах принимал решение в пользу Спартака" сам признается этот "правдоруб" Значит хряки больше дали? Каждый фантазирует и ты в том числе в силу своих возможностей и способностей. Просто сейчас нечем заняться. Но то, что Федун святой давно известно. Даже праздник День святого Федуна учредили. Будешь отмечать?
cska1948
cska1948
сегодня в 11:17
Из этого рассказа Хусаинова ясно одно - он идейный борец за победы СпаМа и потому взяток за это не брал!
311
311
сегодня в 11:16
Как отсудил игру? В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака».
Кто бы сомневался!)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:14
Мол якобы все взяточники а я один честный.
makkie
makkie
сегодня в 11:12
Года через 2-3 и про Гинера так скажут.
Не зря ведь в народ ушла фраза "Гинер всё купил".
cska1948
cska1948
сегодня в 11:06, ред.
"...В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака»..."
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Если судья судит ПРЕДВЗЯТО, то мне, болельщику, без разницы, за деньги он это делает или нет! В любом случае его надо ГНАТЬ из футбола!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 11:03
Как давно это было .
cska1948
cska1948
сегодня в 11:02, ред.
"...Тот удивился. Почему все берут, а я — нет..."
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ТОТ удивился, а я просто НЕ верю!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:02
Хусаинов типа принципиальный (принципы только непонятные), а у коней один взяточник отжал другого. Денег не стало у гинера, и результатов нет...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 10:55
Хусаинов даже денег не брал, а просто судил в пользу спартака, вот тупeнь))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:52
Спартак просто дал больше.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:50
Кто бы сомневался, что все на взятках... (((
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:49
Ахахах! Во насмешил этот хрющачий отпрыск.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:45
Кругом одни взятки. Задолбали уже.
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