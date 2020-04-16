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«Краснодар» хочет отсрочить обновление лимита на легионеров

сегодня, 22:08

По информации журналиста Ивана Карпова, «Краснодар» хочет отложить введение нового лимита на легионеров в РПЛ («8+17») на один год из-за трудной ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Южане обременены большим количеством лишних легионеров и пытаются найти выход из ситуации. Они не сумели ответственно подготовиться к введению новых правил со времени приятия соответствующего решения.

Ранее, по моим данным, хозяин «Краснодара» олигарх Галицкий выступал за внесение поправки, которая позволила бы клубам покупать право внести еще двоих легионеров в заявку на сезон за деньги. Планировалось, что средства от этого пойдут в том числе на развитие детско-юношеского футбола.

Эта инициатива не нашла понимания у других клубов. Поэтому теперь Галицкому приходится искать другие пути решения проблемы.

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Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:56
Началось
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 22:48
Я не понял. А как же знаменитая академия Галицкого. А как же его планы играть на поле 11-ю воспитанниками академии? Зачем ему легионеры, если своих "звезд" девать некуда. Разбегаются. Жигулев, Комличенко, Игнатьев....... дальше кто.? А легионеров то всего 16. Ничего страшного.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ARMENIAN (раскрыть)
сегодня в 22:45
Не горячись. Олигарх - это не кликуха и не приговор. Это название человека . у которого много денег и который каким то образом влияет на власть в стране. У Галицкого деньжата водились и водятся. Депутатом он был, влияние на чиновников и администрацию Краснодара имеет, в кабинет губернатора Кондратьева без стука в дверь входит. То-есть олигарх без вариантов. Он входит в двадцатку самых богатых людей РФ. Хотя я плохо отношусь к Газпрому, но справедливости ради их верхушка во главе с Миллером - это чиновники, а не олигархи. Для сравнения Федун олигарх, а Миллер чиновник. Усек разницу?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:32
как оно будет не ясно)) но своим нужно играть а не шлак по миру собирать!!
VIPded
VIPded
сегодня в 22:29
Как это все стало уже далеко и призрачно...(((
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:22, ред.
(Они не сумели ответственно подготовиться к введению новых правил со времени принятия соответствующего решения.)

Как...ну как....Холмс?
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 22:20
Галицкий - олигарх? А остальные тогда кто? Как насчёт газпромовских преступников???!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:11
Провести жеребъёвку, проигравшие выбывают...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:09
Фсё будет афигенно!
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