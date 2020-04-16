«Краснодар» хочет отсрочить обновление лимита на легионеров

По информации журналиста Ивана Карпова, «Краснодар» хочет отложить введение нового лимита на легионеров в РПЛ («8+17») на один год из-за трудной ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Южане обременены большим количеством лишних легионеров и пытаются найти выход из ситуации. Они не сумели ответственно подготовиться к введению новых правил со времени приятия соответствующего решения.

Ранее, по моим данным, хозяин «Краснодара» олигарх Галицкий выступал за внесение поправки, которая позволила бы клубам покупать право внести еще двоих легионеров в заявку на сезон за деньги. Планировалось, что средства от этого пойдут в том числе на развитие детско-юношеского футбола.

Эта инициатива не нашла понимания у других клубов. Поэтому теперь Галицкому приходится искать другие пути решения проблемы.