Геркус: «Как вирусологи вирусологу скажите, чем каршеринг опаснее такси»

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вчера, 23:04

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поинтересовался у подписчиков в твиттере, насколько опаснее во время пандемии коронавируса пользоваться каршерингом по сравнению с такси.

«Как вирусологи вирусологу скажите, чем каршеринг опаснее такси», — написал Геркус.

«Илья Леонидович, пользуясь такси, вы можете всего лишь два раза дотронуться до ручки (при входе и выходе). При пользовании каршерингом контактов гораздо больше (открыл двери, отрегулировал зеркала, руль, сиденье), также нет возможности проводить дезинфекцию после каждого человека», — ответил ему подписчик.

«Но мы-то с вами, как вирусологи, понимаем, что вирус воздушно-капельным путём преимущественно передаётся. То есть таксист должен быть априори стерилен», — ответил Геркус.

По последней информации в России коронавирусом заболели около 28 тысяч человек, 232 из которых умерли.