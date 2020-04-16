ГлавнаяНовости

Геркус: «Как вирусологи вирусологу скажите, чем каршеринг опаснее такси»

вчера, 23:04

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поинтересовался у подписчиков в твиттере, насколько опаснее во время пандемии коронавируса пользоваться каршерингом по сравнению с такси.

«Как вирусологи вирусологу скажите, чем каршеринг опаснее такси», — написал Геркус.

«Илья Леонидович, пользуясь такси, вы можете всего лишь два раза дотронуться до ручки (при входе и выходе). При пользовании каршерингом контактов гораздо больше (открыл двери, отрегулировал зеркала, руль, сиденье), также нет возможности проводить дезинфекцию после каждого человека», — ответил ему подписчик.

«Но мы-то с вами, как вирусологи, понимаем, что вирус воздушно-капельным путём преимущественно передаётся. То есть таксист должен быть априори стерилен», — ответил Геркус.

По последней информации в России коронавирусом заболели около 28 тысяч человек, 232 из которых умерли.

Все новости
Кокорин: «После тюрьмы праздновать гол сосанием пальца было бы странно»
Вчера, 23:17 Комментарии13
«Краснодар» хочет отсрочить обновление лимита на легионеров
Вчера, 22:08 Комментарии11
Рахимов: «Российский футбол откатится в период с 2005 по 2010 год»
Вчера, 21:23 Комментарии24
Галактионов: «Максименко и Сафонова рано сравнивать с Акинфеевым»
Вчера, 20:31 Комментарии15
Колосков: «Язык не поворачивается назвать перенос парада Победы правильным»
Вчера, 20:17 Комментарии30
Мостовой: «Согласен с решением перенести парад Победы»
Вчера, 20:08 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Adepta
Adepta
сегодня в 00:04
Геркус валенком прикинулся.
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:12
Расшаривать кары всем подряд вообще опасно...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:07
вот это новость))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100