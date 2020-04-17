Руководство «Байера» выразило уверенность, что полузащитник Чарлес Арангис останется в команде, несмотря на интерес к его персоне со стороны «Баварии».
Действующее соглашение футболиста с «Байером» истекает предстоящим летом.
Руководство «Байера» выразило уверенность, что полузащитник Чарлес Арангис останется в команде, несмотря на интерес к его персоне со стороны «Баварии».
Действующее соглашение футболиста с «Байером» истекает предстоящим летом.
Баварский сосисочный паук сидя на паутине уже уловил импульс)
Баварский сосисочный паук сидя на паутине уже уловил импульс)