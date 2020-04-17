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В «Байере» уверены, что Арангис не перейдет в «Баварию»

сегодня, 21:35

Руководство «Байера» выразило уверенность, что полузащитник Чарлес Арангис останется в команде, несмотря на интерес к его персоне со стороны «Баварии».

Действующее соглашение футболиста с «Байером» истекает предстоящим летом.

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Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 23:35
Удачи Байеру!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 22:47
Баварии придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны обоих Манчестеров и ПСЖ - 30-ти летний ничем не примечательный чилиец нужен каждому.
shlomo
shlomo
сегодня в 22:05
Никто не от чего не застрахован...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:41
Коли выразили уверенность,значит безнадёга затаилась на душе.
Баварский сосисочный паук сидя на паутине уже уловил импульс)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:35
Хочется поверить, но вряд ли. всё срастётся...
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