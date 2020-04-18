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Ахметов пообещал призы тем, кто больше всех повторит финт «вертушка»

18 апреля 2020, 02:14

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в своём инстаграме объявил о начале конкурса, в котором участникам необходимо как можно больше раз повторить финт «вертушка», продемонстрированный игроком на видео.

Победители смогут выиграть футболки ЦСКА и сборной России, а также мяч с автографами игроков армейского клуба.

Уверен, что карантин и домашняя изоляция — не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным.

А сколько раз выдержит твой вестибулярный аппарат? Мой - 24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уверен, что карантин и домашняя изоляция — не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным🤙🏾 Итак, вот несколько правил: — попробуй повторить тот элемент, который я показываю на видео — сделай это максимальное количество раз. Оригинальный жанр исполнения приветствуется — выкладывай это видео у себя и отмечай меня, чтобы я ничего не пропустил — итоги конкурса подведу 26 апреля, поэтому твой вариант исполнения «вертушки» буду ждать до 24 апреля включительно — трём авторам видео, которые меня удивят больше всего, отправлю клубную футболку моей команды ❤💙, футболку сборной России и мяч с автографами игроков ЦСКА P.S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? 😂 Мой 24✌🏾

Публикация от Il'zat Akhmetov (@i.akhmetov77)

Ранее хавбек ЦСКА показал, как тренируется дома в режиме самоизоляции.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
18 апреля в 18:03
Ты хотел сказать, что в Зените так делают все и легко?
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 11:13
приз конечно хочется но я так не умею))))))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 апреля в 09:43
Ровными ногами так не сделать, только кривыми ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ДСА (раскрыть)
18 апреля в 09:42
Роналду запустил челлендж, кто купит машину за 9,5 млн.евро
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 07:49
Не плохая тренировочка.
ДСА
ДСА
18 апреля в 07:13
Надо сообщить о призе Роналду.
Суеверный
Суеверный
18 апреля в 05:51
Молодец. Нашел занятие по совершенствованию мастерства для себя и всех желающих. Лишь злобные спартаковцы шипят по этому поводу.
shlomo
shlomo
18 апреля в 05:32
Каждому свое...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 04:17
Сам больше тренируйся виртуоз хренов.
Bastardo
Bastardo
18 апреля в 02:29
Розовые кроссы, лол
SSPZ
SSPZ
18 апреля в 02:24
призы хорошие, но вертушка....
пусть Ахметов сам повторит то, что Ибрагимович продемонстрировал. не повторит!
SSPZ
SSPZ
18 апреля в 02:16
посмотрим, что там за призы, кто получит их
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