Ахметов пообещал призы тем, кто больше всех повторит финт «вертушка»

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18 апреля 2020, 02:14

Полузащитник ЦСКА в своём инстаграме объявил о начале конкурса, в котором участникам необходимо как можно больше раз повторить финт «вертушка», продемонстрированный игроком на видео.

Победители смогут выиграть футболки ЦСКА и сборной России, а также мяч с автографами игроков армейского клуба.

Уверен, что карантин и домашняя изоляция — не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным. А сколько раз выдержит твой вестибулярный аппарат? Мой - 24.