Ахметов пообещал призы тем, кто больше всех повторит финт «вертушка»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в своём инстаграме объявил о начале конкурса, в котором участникам необходимо как можно больше раз повторить финт «вертушка», продемонстрированный игроком на видео.
Победители смогут выиграть футболки ЦСКА и сборной России, а также мяч с автографами игроков армейского клуба.
Уверен, что карантин и домашняя изоляция — не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным.
А сколько раз выдержит твой вестибулярный аппарат? Мой - 24.
Уверен, что карантин и домашняя изоляция — не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным🤙🏾 Итак, вот несколько правил: — попробуй повторить тот элемент, который я показываю на видео — сделай это максимальное количество раз. Оригинальный жанр исполнения приветствуется — выкладывай это видео у себя и отмечай меня, чтобы я ничего не пропустил — итоги конкурса подведу 26 апреля, поэтому твой вариант исполнения «вертушки» буду ждать до 24 апреля включительно — трём авторам видео, которые меня удивят больше всего, отправлю клубную футболку моей команды ❤💙, футболку сборной России и мяч с автографами игроков ЦСКА P.S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? 😂 Мой 24✌🏾
Ранее хавбек ЦСКА показал, как тренируется дома в режиме самоизоляции.
пусть Ахметов сам повторит то, что Ибрагимович продемонстрировал. не повторит!
пусть Ахметов сам повторит то, что Ибрагимович продемонстрировал. не повторит!