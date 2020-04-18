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Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием

18 апреля 2020, 18:09

Наставник АЕКа Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения.

С днём рождения, «Спартак». Навсегда в моём сердце.

Напомним, что итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
19 апреля в 18:37
Спасибо Массимо. Ты оставил большой след своим чемпионством ! Удачи тебе в дальнейшем
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
19 апреля в 16:08
Спасибо ,Массимо !
Сергей Саныч
Сергей Саныч
19 апреля в 15:03
Каррера разрывает пасть писающему Глушакову.
viv
viv
19 апреля в 13:21
Через два года Федун обещал чемпионство на юбилей......
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Red blu (раскрыть)
19 апреля в 09:20
Среди бомжей часто встречаются люди, которые не помнят своего прошлого.
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 09:06
Еще 2 года и будет 100 лет! С днем рождения, пупсики и европейские позорники)
Ice van Reed
Ice van Reed
19 апреля в 00:44
С Праздником Красно-Белые!!!
Некакойшенко
Некакойшенко
18 апреля в 23:26
От души.
Спасибо коуч !
oFANATo
oFANATo ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
18 апреля в 23:24, ред.
ОЛЛС-ЦСКА - 1911

Мурзинка - зенит - 1914

Учи историю:)))))

зенит не самый старейший клуб России, не самый титулованный клуб России, не самый народный клуб России!)))
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
18 апреля в 22:58
Зенит старейший клуб России!!!
Red blu
Red blu ответ Палыч82 (раскрыть)
18 апреля в 22:51, ред.
Вот, вот. Мурзинка- Мурзилка. ))))) Им прежде чем на других рот разивать, на свою историю бы посмотреть.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Comdiv (раскрыть)
18 апреля в 22:50
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ Comdiv (раскрыть)
    18 апреля в 22:46
      Армейская душа
      Армейская душа ответ Lu4nik (раскрыть)
      18 апреля в 22:44
      У спартачей забава такая - слова придумывать? Хотя знал бы ты значение слова "флагман" - вряд ли тут его написал
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      18 апреля в 22:42
      он опечатался..там "Л" - лишняя!!! (ну а "Г" и "К" - созвучные)...
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответ Литейный 4 (раскрыть)
      18 апреля в 22:40
      зафорчмачил....на всю жизнь...
      Lu4nik
      Lu4nik
      18 апреля в 22:32
      и что это тут у "армейцев" бомбит от слова Флагман?
      spartak kursk
      spartak kursk
      18 апреля в 22:25
      Спасибо за поздравления и чемпионство!!!!!
      Палыч82
      Палыч82 ответ Red blu (раскрыть)
      18 апреля в 22:22
        Армейская душа
        Армейская душа
        18 апреля в 22:10
        Того глядишь 100-летие Федун со своими прихвостнями в пердиве встретит
        Тага Дага
        Тага Дага ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        18 апреля в 22:03
        Знаю...
        oFANATo
        oFANATo ответ Comdiv (раскрыть)
        18 апреля в 21:28
        Дзюба одним словом высказался о вылете "Зенита" - "Обо76ись".
        Петербургский клуб проиграл "Бенфике" и лишился участия не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.
        Red blu
        Red blu ответ Karabal (раскрыть)
        18 апреля в 21:08, ред.
        1.А с чего Comdiv в новости про спартак начал писать про ЦСКА?
        2.Это был закономерный ответ на его глупость.
        3. зенит - Эта команда по утверждению Фалина была преемницей команды «Мурзинка», основанной в 1914 году и участвовала в дореволюционных чемпионатах города. Теперь зенит можно называть командой «Мурзинка». Смешнее точно ничего нет ))
        Red blu
        Red blu ответ Comdiv (раскрыть)
        18 апреля в 21:06, ред.
        Людей смешат проиграв Вильяреалу с 18-го места Ла Лиги, Минскому Динамо и Лейпцигу.))
        Сп62
        Сп62
        18 апреля в 20:29
        Массимо сделал своё дело. Спасибо. Успеха в жизни и футболе.
        ЧиП
        ЧиП
        18 апреля в 20:21
        Спасибо Массимо!!!
        Всегда рад увидеть в Спартаке!
        Армейская душа
        Армейская душа ответ Comdiv (раскрыть)
        18 апреля в 20:14
        Семинольные о смехе всё знают )))
        vovinho11
        vovinho11 ответ Литейный 4 (раскрыть)
        18 апреля в 20:10
        Чемпионом стал, еще как испортил карьеру
        Литейный 4
        Литейный 4
        18 апреля в 19:49
        Этот физрук еле нашёл себе работу. После свиней никто его не брал на работу несколько лет. Попортил себе карьеру. Гыгыгы
        Karabal
        Karabal ответ Red blu (раскрыть)
        18 апреля в 19:25, ред.
        К чему ты это все написал, про лыжи лучше распиши, как команда любителей лыж стала футболистами, это гораздо интереснее, чем читать большой текст, это долго и никому не хочется, тем более там смешного совсем ничего нет. Теперь цска можно называть лыжной базой. И кто такой Лукосяк?
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