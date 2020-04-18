Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием

Наставник АЕКа Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения.
С днём рождения, «Спартак». Навсегда в моём сердце.
Напомним, что итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
Наставник АЕКа Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения.
С днём рождения, «Спартак». Навсегда в моём сердце.
Напомним, что итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
Спасибо коуч !
Спасибо коуч !
Мурзинка - зенит - 1914
Учи историю:)))))
зенит не самый старейший клуб России, не самый титулованный клуб России, не самый народный клуб России!)))
Мурзинка - зенит - 1914
Учи историю:)))))
зенит не самый старейший клуб России, не самый титулованный клуб России, не самый народный клуб России!)))
в лыжи обутый
то ли лыжи не едут
то ли конь кюут....й
в лыжи обутый
то ли лыжи не едут
то ли конь кюут....й
Петербургский клуб проиграл "Бенфике" и лишился участия не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.
Петербургский клуб проиграл "Бенфике" и лишился участия не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.
2.Это был закономерный ответ на его глупость.
3. зенит - Эта команда по утверждению Фалина была преемницей команды «Мурзинка», основанной в 1914 году и участвовала в дореволюционных чемпионатах города. Теперь зенит можно называть командой «Мурзинка». Смешнее точно ничего нет ))
2.Это был закономерный ответ на его глупость.
3. зенит - Эта команда по утверждению Фалина была преемницей команды «Мурзинка», основанной в 1914 году и участвовала в дореволюционных чемпионатах города. Теперь зенит можно называть командой «Мурзинка». Смешнее точно ничего нет ))
Всегда рад увидеть в Спартаке!
Всегда рад увидеть в Спартаке!