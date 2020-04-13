«Арарат» опроверг информацию о скорой отставке Колыванова

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сегодня, 11:12

Пресс-служба «Арарата» прокомментировала информацию о том, что главному тренеру ереванского клуба грозит увольнение.

В последнее время в прессе ходят слухи, что главный тренер «Арарата» Колыванов может уйти в отставку. «Арарат» опровергает эти ложные слухи. Клуб полностью доверяет главному тренеру. Опытный специалист пользуется доверием всего клуба и продолжит работу в «Арарате».

Колыванов возглавил «Арарат» в начале января. После 17 туров ереванская команда занимает в чемпионате Армении 5-е место.