ГлавнаяНовости

«Арарат» опроверг информацию о скорой отставке Колыванова

сегодня, 11:12

Пресс-служба «Арарата» прокомментировала информацию о том, что главному тренеру ереванского клуба Игорю Колыванову грозит увольнение.

В последнее время в прессе ходят слухи, что главный тренер «Арарата» Колыванов может уйти в отставку. «Арарат» опровергает эти ложные слухи. Клуб полностью доверяет главному тренеру. Опытный специалист пользуется доверием всего клуба и продолжит работу в «Арарате».

Колыванов возглавил «Арарат» в начале января. После 17 туров ереванская команда занимает в чемпионате Армении 5-е место.

Все новости
СлухиЭмери обвинял свою бывшую девушку в неудачах «Арсенала»
Вчера, 20:28 Комментарии17
Де Росси: «Я хочу возглавить „Рому“, но я должен стать хорошим тренером»
11 апреля Комментарии5
Тренеры, которые вернутся в будущем сезоне
09 апреляАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии8
СлухиЛоран Блан может возглавить «Фенербахче»
07 апреля Комментарии5
Фонсека: «Возвращение игроков в форму не займет слишком много времени»
04 апреля Комментарии6
Дайч: «Увидим, возобновится ли сезон, но мы надеемся на это»
27 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:21
В 90-м Колыванов шикарный штрафной Арарату положил.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 11:46
всегда опровергают, потом увольняют. ничего нового, всё по одной и той же схеме
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:38
Новостей мало потому и пишут то увольняют то нет, то банкрот то процветание.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:37, ред.
Знаем прекрасно эти ходы - сегодня говорят, что нужен, а назавтра в отставку.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:37
Колыванов останется, пока.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:28
Подождем когда и с 5 места слетит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:12
Рад за российского тренера...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100