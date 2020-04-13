Рейтинг! 10 сильнейших клубных тренеров футбольного мира

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сегодня, 13:32

«Соккер.ру» завершает цикл о сильнейших представителях футбольных амплуа рейтингом выдающихся тренеров.

10 место. Томас Тухель ( ПСЖ ; Германия) и Маурицио Сарри («Ювентус»; Италия)

Открывают рейтинг тренеры французского и итальянского гегемонов, которым нужно нечто большее, чем победы во внутренних турнирах, чтобы продвинуться вверх по лестнице тренерского величия. Впрочем, Сарри еще даже Скудетто с «Ювентусом» не выигрывал, зато победил в Лиге Европы с «Челси», а Тухель, обыграв свою бывшую команду в 1/8 финала Лиги чемпионов, наконец-то, преодолел с ПСЖ первый раунд плей-офф, который несколько лет становился камнем преткновения для парижан. Тухель и Сарри в определенном смысле являются заложниками гегемонии своих клубов: победами в Лиге 1 и Серии A они никого не удивят, повысить свой статус они могут только успехами в Лиге чемпионов. Но с такими сильными футболистами — им и карты в руки.

9 место. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»; Италия)

Гасперини, к примеру, и близко не обладает таким подбором игроков, как у Сарри или Тухеля, но Джан Пьеро склепал в Бергамо интереснейшую команду «на коленках». Это высшее тренерское искусство. «Аталанта» пробилась в Лигу чемпионов и в дебютном розыгрыше добралась уже до четвертьфинала, Иличич и Ко забивают больше всех в Европе и снова высоко идут в Серии A.

8 место. Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг»; Германия)

У этого немецкого тренера есть все шансы однажды оказаться на первом месте в топе сильнейших футбольных специалистов планеты, ведь Нагельсманн преступно молод для тех успехов, которых он уже добился в своей профессии. 32-летний Юлиан уже со второй командой выступает в Лиге чемпионов, и если «Хоффенхайм», выступив ярко на групповой стадии, остался за бортом плей-офф, то «РБ Лейпциг» до коронавирусного локаута оформил выход в четвертьфинал, уверенно переиграв «Тоттенхэм»

7 место. Антонио Конте («Интер»; Италия)

Конте — тренер с репутацией, и хотя подолгу на одном месте работы он не задерживается, потому что в один прекрасный момент Антонио становится «слишком много», итальянец везде добивался успехов: запустил чемпионскую серию «Ювентуса», выиграл АПЛ и Кубок Англии с «Челси». «Интер» с приходом Конте резко воспрянул и включился в реальную борьбу за Скудетто.

6 место. Маурисио Почеттино (без клуба; Аргентина)

Осенью аргентинец остался без клуба, но уход из «Тоттенхэма» по ходу сезона не перечеркивает проделанную им работу и завоеванный статус тренера-созидателя. Да, трофеев в карьере Почеттино пока нет, но это не единственный критерий успешности тренера, зато посмотрите на прогресс футболистов под руководством Маурисио и стабильную командную игру, позволявшую «Тоттенхэму» из года в год попадать в ЛЧ , а в прошлом розыгрыше даже дойти до финала.

5 место. Диего Симеоне («Атлетико»; Аргентина)

Самый высокооплачиваемый тренер в мире не является самым статусным и успешным. На заре своей карьеры в «Атлетико» Диего зарабатывал больше вистов, ведь были и трофеи, и финалы Лиги чемпионов при куда более скромных вливаниях в команду, а сейчас «матрасники» могут позволить себе футболиста за 126 миллионов евро, но по-прежнему играют в «автобус». Многим антифутбол Симеоне не нравится, но с ним приходится считаться, особенно после того, как «Атлетико» выбил из ЛЧ «Ливерпуль».

4 место. (без клуба; Италия)

Массимилиано Аллегри в творческом отпуске, но футбольный мир о нем не забывает. Если Антонио Конте запустил чемпионскую серию «Ювентуса», то Аллегри сделал «Старую Синьору» безупречным гегемоном, выиграв за пять лет у руля «бьянконери» пять Скудетто и четыре Кубка Италии. Кроме того, «Юве» под руководством Макса дважды вплотную приближался к главному трофею в европейском футболе: увы, дважды в финалах Лиги чемпионов сильнее оказывались испанские гранды — «Барселона» в 2015-м и «Реал» в 2017-м. Как бы то ни было, Аллегри добился статуса топ-тренера и из «Ювентуса» ушел чемпионом.

3 место. («Реал»; Франция)

Редкий великий футболист становится выдающимся тренером, Зидан — приятное исключение из правил. Зизу выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов кряду, а потом ушел из-за разногласий с Флорентино Пересом, чтобы вернуться уже через несколько месяцев и окунуться в иную реальностью. В этом сезоне Зидан отстраивает «Реал» заново, и ему явно не хватает «строительных материалов» высочайшего качества, но рука мастера видна. Зинедин — тренер с тончайшим футбольным чутьем.

2 место. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания)

Когда Гвардиола побеждал в «Барселоне», скептики говорили: «Пусть поедет в другой чемпионат и добьется успехов без Месси, тогда поверим в его величие». Когда Хосеп побеждал с «Баварией», ему продолжали ставить условия: «С „Баварией“ побеждать легко, пусть попробует выиграть АПЛ ». Когда Гвардиола выиграл два титула в Англии с «Манчестер Сити», изъян стали искать в неудачах его команд в Лиге чемпионов. Да и команды выбирает слишком сильные. Ну, вы поняли.

1 место. Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия)

Обладатель первого места всех устраивает? Клопп принял «Ливерпуль» в состоянии перманентных неудач и сделал «красных» сильнейшей командой Европы, не сломавшись после поражений в финалах. Надеемся, нынешний сезон продолжится, и Юрген сможет довести до конца поход за долгожданным чемпионским титулом, которого на «Энфилде» не видели 30 лет.