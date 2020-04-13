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Рейтинг! 10 сильнейших клубных тренеров футбольного мира

сегодня, 13:32
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«Соккер.ру» завершает цикл о сильнейших представителях футбольных амплуа рейтингом выдающихся тренеров. 

10 место. Томас Тухель (ПСЖ; Германия) и Маурицио Сарри («Ювентус»; Италия)

Открывают рейтинг тренеры французского и итальянского гегемонов, которым нужно нечто большее, чем победы во внутренних турнирах, чтобы продвинуться вверх по лестнице тренерского величия. Впрочем, Сарри еще даже Скудетто с «Ювентусом» не выигрывал, зато победил в Лиге Европы с «Челси», а Тухель, обыграв свою бывшую команду в 1/8 финала Лиги чемпионов, наконец-то, преодолел с ПСЖ первый раунд плей-офф, который несколько лет становился камнем преткновения для парижан. Тухель и Сарри в определенном смысле являются заложниками гегемонии своих клубов: победами в Лиге 1 и Серии A они никого не удивят, повысить свой статус они могут только успехами в Лиге чемпионов. Но с такими сильными футболистами — им и карты в руки. 

9 место. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»; Италия)

Гасперини, к примеру, и близко не обладает таким подбором игроков, как у Сарри или Тухеля, но Джан Пьеро склепал в Бергамо интереснейшую команду «на коленках». Это высшее тренерское искусство. «Аталанта» пробилась в Лигу чемпионов и в дебютном розыгрыше добралась уже до четвертьфинала, Иличич и Ко забивают больше всех в Европе и снова высоко идут в Серии A.  

8 место. Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг»; Германия)

У этого немецкого тренера есть все шансы однажды оказаться на первом месте в топе сильнейших футбольных специалистов планеты, ведь Нагельсманн преступно молод для тех успехов, которых он уже добился в своей профессии. 32-летний Юлиан уже со второй командой выступает в Лиге чемпионов, и если «Хоффенхайм», выступив ярко на групповой стадии, остался за бортом плей-офф, то «РБ Лейпциг» до коронавирусного локаута оформил выход в четвертьфинал, уверенно переиграв «Тоттенхэм»

7 место. Антонио Конте («Интер»; Италия)

Конте — тренер с репутацией, и хотя подолгу на одном месте работы он не задерживается, потому что в один прекрасный момент Антонио становится «слишком много», итальянец везде добивался успехов: запустил чемпионскую серию «Ювентуса», выиграл АПЛ и Кубок Англии с «Челси». «Интер» с приходом Конте резко воспрянул и включился в реальную борьбу за Скудетто. 

6 место. Маурисио Почеттино (без клуба; Аргентина)

Осенью аргентинец остался без клуба, но уход из «Тоттенхэма» по ходу сезона не перечеркивает проделанную им работу и завоеванный статус тренера-созидателя. Да, трофеев в карьере Почеттино пока нет, но это не единственный критерий успешности тренера, зато посмотрите на прогресс футболистов под руководством Маурисио и стабильную командную игру, позволявшую «Тоттенхэму» из года в год попадать в ЛЧ, а в прошлом розыгрыше даже дойти до финала. 

5 место. Диего Симеоне («Атлетико»; Аргентина)

Самый высокооплачиваемый тренер в мире не является самым статусным и успешным. На заре своей карьеры в «Атлетико» Диего зарабатывал больше вистов, ведь были и трофеи, и финалы Лиги чемпионов при куда более скромных вливаниях в команду, а сейчас «матрасники» могут позволить себе футболиста за 126 миллионов евро, но по-прежнему играют в «автобус». Многим антифутбол Симеоне не нравится, но с ним приходится считаться, особенно после того, как «Атлетико» выбил из ЛЧ «Ливерпуль». 

4 место. Массимилиано Аллегри (без клуба; Италия)

Массимилиано Аллегри в творческом отпуске, но футбольный мир о нем не забывает. Если Антонио Конте запустил чемпионскую серию «Ювентуса», то Аллегри сделал «Старую Синьору» безупречным гегемоном, выиграв за пять лет у руля «бьянконери» пять Скудетто и четыре Кубка Италии. Кроме того, «Юве» под руководством Макса дважды вплотную приближался к главному трофею в европейском футболе: увы, дважды в финалах Лиги чемпионов сильнее оказывались испанские гранды — «Барселона» в 2015-м и «Реал» в 2017-м. Как бы то ни было, Аллегри добился статуса топ-тренера и из «Ювентуса» ушел чемпионом. 

3 место. Зинедин Зидан («Реал»; Франция)

Редкий великий футболист становится выдающимся тренером, Зидан — приятное исключение из правил. Зизу выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов кряду, а потом ушел из-за разногласий с Флорентино Пересом, чтобы вернуться уже через несколько месяцев и окунуться в иную реальностью. В этом сезоне Зидан отстраивает «Реал» заново, и ему явно не хватает «строительных материалов» высочайшего качества, но рука мастера видна. Зинедин — тренер с тончайшим футбольным чутьем. 

2 место. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания)

Когда Гвардиола побеждал в «Барселоне», скептики говорили: «Пусть поедет в другой чемпионат и добьется успехов без Месси, тогда поверим в его величие». Когда Хосеп побеждал с «Баварией», ему продолжали ставить условия: «С „Баварией“ побеждать легко, пусть попробует выиграть АПЛ». Когда Гвардиола выиграл два титула в Англии с «Манчестер Сити», изъян стали искать в неудачах его команд в Лиге чемпионов. Да и команды выбирает слишком сильные. Ну, вы поняли.  

1 место. Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия)

Обладатель первого места всех устраивает? Клопп принял «Ливерпуль» в состоянии перманентных неудач и сделал «красных» сильнейшей командой Европы, не сломавшись после поражений в финалах. Надеемся, нынешний сезон продолжится, и Юрген сможет довести до конца поход за долгожданным чемпионским титулом, которого на «Энфилде» не видели 30 лет. 

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SSPZ
SSPZ
сегодня в 15:18
сколько болельщиков, столько и мнений.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:56
много вопросов
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:24
Юрген проделал колоссальную работу в Ливерпуле и по праву на данный момент Лучший!
Legend 6
Legend 6 ответил ilyafrom
сегодня в 14:24
Везде Клоппа суют. За что? С позором вылетел из кубка, кубка лиги, ЛЧ. В чемпионате регулярно стали терять очки. Выиграли чемпионат только благодаря судьям
Харизма.
И...чемпионат пока не выиграли)
Legend 6
Legend 6 ответил Еноты за Арсенал
сегодня в 14:23
Я не согласен не с тем, что Пеп тренер 2 (учитывая, что Соккер вообще не выработал какого-то критерия, и распихал тренеров как попало), а насчет его описания. Ему и в "Баварии", и в МС ставили основной задачей хорошо выступить в ЛЧ, а он за 7 лет провел два хороших сезона в МС и все! Может, в этом году он может проявить себя в ЛЧ, но пока что, даже несмотря на победу над полумертвым "Реалом", какого-то класса он не показал. Чемпионства в "Баварии" в пользу бедных, его не для этого туда приглашали, особенно после разбора "Дортмунда". Зато 0-4 от "Реала" все хорошо помнят. А описание у него типа "Он утер нос всем, хейтеры отдыхают". Вообще, сейчас смена поколений. Лэмпс, Флик делают огромный вклад в новые успехи "Челси" и "Баварии". Нужно про них писать, Аллегри, который, по сути, только в чемпионате одного клуба с этим клубом себя и проявил, не знаю, что тут делает.
Да, я и говорю, что второго места не должно быть)
Есть первый тренер, а есть остальные заслуженные.
Зидан выиграл 3 ЛЧ, но Пеп более титулованный, но если выбирать по бывшим титулам, то сюда надо добавить Фергюсона.
А если добавить Фергюсона, то сразу появляется вопрос по первому месту)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Legend 6
сегодня в 14:18
С первым местом вроде нет вопросов, а если вообще тренер 2?
Я не согласен не с тем, что Пеп тренер 2 (учитывая, что Соккер вообще не выработал какого-то критерия, и распихал тренеров как попало), а насчет его описания.

Ему и в "Баварии", и в МС ставили основной задачей хорошо выступить в ЛЧ, а он за 7 лет провел два хороших сезона в МС и все! Может, в этом году он может проявить себя в ЛЧ, но пока что, даже несмотря на победу над полумертвым "Реалом", какого-то класса он не показал. Чемпионства в "Баварии" в пользу бедных, его не для этого туда приглашали, особенно после разбора "Дортмунда". Зато 0-4 от "Реала" все хорошо помнят. А описание у него типа "Он утер нос всем, хейтеры отдыхают".

Вообще, сейчас смена поколений. Лэмпс, Флик делают огромный вклад в новые успехи "Челси" и "Баварии". Нужно про них писать, Аллегри, который, по сути, только в чемпионате одного клуба с этим клубом себя и проявил, не знаю, что тут делает.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 14:15
Везде Клоппа суют. За что? С позором вылетел из кубка, кубка лиги, ЛЧ. В чемпионате регулярно стали терять очки. Выиграли чемпионат только благодаря судьям
Legend 6
Legend 6 ответил Еноты за Арсенал
сегодня в 14:13
Гораздо интереснее, что тут нет Симоне Индзаги, при том, что "Лацио" в огне со скромными ресурсами, зато есть Сарри, хотя "Юве" никак не улучшил игру с прошлого года. Учитывая облом Сарри в "Челси" и посредственные результаты в нынешнем "Юве", получается, его только за время "Наполи" сюда воткнули. Как и Аллегри тоже спорный весьма.
Индзаги да, на самом деле много вариантов. Например тен Хаг, тренер Аякса. Его команда всех удивляла в ЛЧ.
По поводу Сарри. В том году он выиграл ЛЕ, в Ювентусе как-никак они идут на первом месте, выше Конте, который тут на 7 месте, да и в ЛЧ у Ювентуса ничего не потеряно.
Странный ТОП.
амурец
амурец
сегодня в 14:07
Зидан три ЛЧ подряд взял и третий а Гвардиола второй который и с МС регулярно в ЛЧ обгаживантся, ну по первому месту вопросов вообще нет
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Legend 6
сегодня в 14:04
Странно что Сарри, который выиграл ЛЕ всего лишь 10-й. Зато в начале Симеоне(ничего не выигрывал давно), Почеттино( вообще ничего не выиграл). Где тогда Карпин? Его Ростов играет уверенно с теми скудными ресурсами которыми владеет клуб. А по харизме, Карпин не уступает ни Клоппу, ни Пепу. Спорный ТОП.
Гораздо интереснее, что тут нет Симоне Индзаги, при том, что "Лацио" в огне со скромными ресурсами, зато есть Сарри, хотя "Юве" никак не улучшил игру с прошлого года.

Учитывая облом Сарри в "Челси" и посредственные результаты в нынешнем "Юве", получается, его только за время "Наполи" сюда воткнули.

Как и Аллегри тоже спорный весьма.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:57
Гатузыч хде?)))
Legend 6
Legend 6 ответил Еноты за Арсенал
сегодня в 13:55
Чистяков за "Барселону" болеет, знал бы ты, каких усилий ему стоило Пепа на второе место вместо первого поставить)) 5 подряд пролетов в ЛЧ на первой же сильной команде, фигня, с каждым бывает, ну вы понимаете, чемпионство с "Баварией" (после того, как "Дортмунд" разобрали) и с двумя составами с МС после того, как скупили даже на все позиции защитников игроков по 50 миллионов минимум, показало настоящий класс Пепа, он сделал то, что другим не под силу)
С первым местом вроде нет вопросов, а если вообще тренер 2?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:52
Странно что Сарри, который выиграл ЛЕ всего лишь 10-й.
Зато в начале Симеоне(ничего не выигрывал давно), Почеттино( вообще ничего не выиграл).
Где тогда Карпин? Его Ростов играет уверенно с теми скудными ресурсами которыми владеет клуб. А по харизме, Карпин не уступает ни Клоппу, ни Пепу.
Спорный ТОП.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил AmIIIeR89
сегодня в 13:52
А по Гвардиоле разве не все верно? Бавария и МС и без него чемпионами были, а в ЛЧ он так и не смог, несмотря на безумные траты
Чистяков за "Барселону" болеет, знал бы ты, каких усилий ему стоило Пепа на второе место вместо первого поставить))

5 подряд пролетов в ЛЧ на первой же сильной команде, фигня, с каждым бывает, ну вы понимаете, чемпионство с "Баварией" (после того, как "Дортмунд" разобрали) и с двумя составами с МС после того, как скупили даже на все позиции защитников игроков по 50 миллионов минимум, показало настоящий класс Пепа, он сделал то, что другим не под силу)
Gelious
Gelious
сегодня в 13:48
Аллегри не в тему
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 13:45
Что именно побеждал Гвардиола с Баварией. Чемп Германии и кубок. В лиге чемпионов он проваливается и в Баварии и в Манчестере. он точно не второй
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 13:43
А по Гвардиоле разве не все верно? Бавария и МС и без него чемпионами были, а в ЛЧ он так и не смог, несмотря на безумные траты
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:41
хорошая подборка))я за!
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