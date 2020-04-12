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Эмери обвинял свою бывшую девушку в неудачах «Арсенала»

сегодня, 20:28

Саша Райт, бывшая девушка экс-рулевого «Арсенала» Унаи Эмери, рассказала о некоторых особенностях характера испанского тренера.

Он обвинил меня в увольнении из «Арсенала». Он сказал мне, что я белая ведьма, потому что я принесла ему неудачу. Он сказал мне, что «Арсенал» начал проигрывать после нашего расставания.

Я доверяла ему и верила, что мы поженимся и когда-нибудь заведем детей. Думала, что он джентльмен и настоящий семьянин. Но в конце концов поняла, что он не готов к серьезным отношениям.

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Все комментарии
Almazny
Almazny
сегодня в 21:21
Только неудачник такую фигню может нести.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 21:11
Смех!
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 20:59
"Ведьма ты, эх, ведьма я,
Такая вот нелегкая судьба моя,
Силой я наделена,
Но на беду любовь моя обречена"))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:55
Эиери настоящий мачо ! Верен только Федуну !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:44
Спартак и игрочишка оставили неизлечимую травму...
drug01
drug01
сегодня в 20:44
Вот как бывает в жизни! Такой тренер прошел огни и воды, а все свалил на слабый пол........!
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 20:41
До чего карантин людей доводит
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 20:40
Поменьше бы с девицами путался, а больше футболом занимался.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:39
вот это ход ))я такого не ожидал)) похоже на тяжелые наркотики)))
Climent
Climent
сегодня в 20:31
Стоит поработать в спартаке, потом таким станешь.
jilbar
jilbar
сегодня в 20:29
Девушка, очевидно, плохо играла.
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