Эмери обвинял свою бывшую девушку в неудачах «Арсенала»

Саша Райт, бывшая девушка экс-рулевого «Арсенала» , рассказала о некоторых особенностях характера испанского тренера.

Он обвинил меня в увольнении из «Арсенала». Он сказал мне, что я белая ведьма, потому что я принесла ему неудачу. Он сказал мне, что «Арсенал» начал проигрывать после нашего расставания.

Я доверяла ему и верила, что мы поженимся и когда-нибудь заведем детей. Думала, что он джентльмен и настоящий семьянин. Но в конце концов поняла, что он не готов к серьезным отношениям.