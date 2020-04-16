Маэстро, не ставший «Особенным»

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сегодня, 19:56

«Соккер.ру» поздравляет с юбилеем испанского тренера, чья команда сотворила чудо в Стамбуле. Рафаэлю Бенитесу — 60!

Мальчик из Мадрида

Ровно 60 лет назад в мадридской семье Бенитесов появился на свет мальчик по имени Рафа. С юных лет он увлекся футболом, занимался в разных школах испанской столицы, пока не попал в главную из них — академию мадридского «Реала». Бенитес долго играл за «Кастилью», но вызов в первую команду так и не получил, крест на его надеждах поставила тяжелая травма, полученная в матче за молодежную сборную Испании. Рафаэль ушел из «Реала», но лишь для того, чтобы несколько лет поиграть в четвертом дивизионе и повесить бутсы на гвоздь в 25 лет.

Неудача за неудачей

Перестав быть футболистом, Бенитес получил возможность вернуться в «Реал», где вскоре возглавил команду 19-летних, с которой выиграл два юношеских кубка Испании. Почти десять лет начинающий тренер варился в тренерском цеху «Королевского клуба»: был ассистентом Мариано Гарсии Ремона в «Кастилье», а потом и сам рулил главной командой. Помогал Висенте Дель Боске в главной команде. В 35 лет Рафа получил предложение возглавить «Вальядолид», но первый блин получился комом: после 23 туров Бенитеса отправили в отставку, его команда одержала две победы и занимала последнюю строчку в таблице Примеры.

В следующем сезоне Рафа получает работу в Сегунде, но уже после девяти матчей его гонят взашей из «Осасуны». Бенитес не унывает и находит новую работу в «Эстремадуре», которая только что вылетела из элитного дивизиона. В сезоне 1997/98 он поднимает почивший в 2010 году клуб в Примеру, но закрепиться на высшем уровне не удается — 17 место, вылет обратно в Сегунду по итогам плей-офф и прощание. Другого такие неудачи разбили бы, но Бенитес не унывает: он идет на телевидение футбольным экспертом, проходит стажировку в Англии у Венгера и Фергюсона, а потом возобновляет тренерскую карьеру в «Тенерифе». Стараниями Рафы островитяне занимают третье место в Сегунде и пробиваются в элитный дивизион.

Бенитес приносит титул «Валенсии»

В 2001 году руководство «Валенсии» принимает неординарное решение и назначает главным тренером человека, который на уровне Примеры до сих пор добивался с неизменной точностью только зоны вылета. А ведь «Валенсия» была сильна и под руководством ушедшего в «Интер» Эктора Купера два года подряд добиралась до финалов Лиги чемпионов. «Что забыл на „Местелье“ этот неудачник?!», — спрашивали друг у друга недоумевающие поклонники «Лос Чес», которые через несколько месяцев начнут носить Бенитеса на руках.

Рафаэль совершил тактическую революцию в Испании, перестроив схему «Валенсии» с 4-4-2 на 4-2-3-1, стал использовать высокий прессинг и активно применять ротацию. Благодаря нетривиальным идеям главного тренера «Валенсия» впервые за 31 год выиграла чемпионат Испании. Через два года левантийцы повторяют этот успех и заодно завоевывают Кубок УЕФА . На мажорной ноте Рафаэль прощается с «Местальей» и переезжает в Англию, где начинается новая и не менее увлекательная глава его карьеры.

«Ливерпуль» и ранний апофеоз

Испанский тренер привозит с собой на «Энфилд» большие перемены. Бенитес уговаривает остаться в «Ливерпуле» Стивен Джеррарда, который в ту пору задумывается о своем будущем, Рафа заманивает на Туманный Альбион соотечественников Хаби Алонсо и Луиса Гарсию, которые сходу становятся важными персонами в команде. Первый сезон в АПЛ под руководством Бенитеса «красные» заканчивают только на пятом месте, но Рафа закатывает большую вечеринку в Лиге чемпионов.

В финальном матче мерсисайдцы столкнулись с «Миланом» Карло Анчелотти, который был суперфаворитом в Стамбуле, что «россонери» и подтвердили в первом тайме, когда забили три безответных мяча. «Милан» уже празднует победу в раздевалке, но «Ливерпуль» и Бенитес не хотят сдаваться. Испанец бросает в бой Хаманна и Шмицера, меняет позицию Джеррарда, который теперь должен закрывать всю правую бровку. А дальше был лучший камбэк в истории финалов Лиги чемпионов, победа в серии пенальти и вторая подряд награда «Тренер года УЕФА » для сегодняшнего юбиляра.

В Ливерпуле тогда не было человека популярнее Бенитеса, красная часть города гуляла, кутила и была уверена, что этот испанец для них еще и АПЛ выиграет. Но стамбульский финал стал апофеозом тренерской карьеры Рафаэля. С «Ливерпулем» он еще выиграл Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии, а также еще раз дошел до финала Лиги чемпионов, где позволил «Милану» отомстить. В АПЛ за шесть лет Бенитес однажды финишировал с «Ливерпулем» на втором месте, а в своем последнем сезоне занял седьмую строчку. Удивительно, что после того, как требование Рафы подписать сильного нападающего было удовлетворено (на «Энфилде» приземлился Фернандо Торрес), он не выиграл ни одного титула за четыре сезона.

Галопом по Европам

Летом 2010-го Бенитес становится тренером «Интера», однако надолго задержаться в Милане не получается, несмотря на победы в Суперкубке Италии и Клубном чемпионате мира. В декабре чемпион предыдущих четырех розыгрышей Серии A отстает на 10 очков от лидирующего «Милана», и Рафаэля просят уйти.

После этого испанец два года сидит без работы, когда раздается звонок из «Челси». Лондонский клуб просит Рафу посторожить тренерский мостик для Моуриньо, который должен прибыть из «Реала» летом. Фанаты принимают Бенитеса в штыки, но он неплохо справляется с ролью «сторожа»: третье место в АПЛ и победа в Лиге Европы.

Благодаря этой работе в «Челси» испанцу удается напомнить о себе футбольной Европе. Аурелио Де Лаурентис делает Рафу тренером «Наполи», и тот по-молодецки меняет команду, навязывая команде с юга Италии свой прагматичный темперамент и традиционную схему 4-2-3-1. Кубок Италии и третье место в Серии A – неплохо для первого сезона, потом приходит Суперкубок Италии и уважение болельщиков. Но попрощаться красиво не удалось — только пятое место.

А прощаться пришлось потому, что Флорентино Перес немножко сошел с ума и решил доверить Бенитесу мадридский «Реал». Что из этого вышло — вы и сами знаете. Криштиану Роналду чуть не стал защитником, домашнее Эль Класико безнадежно проиграно 0:4 (у «Барселоны» в стартовом составе даже не было Лионеля Месси), болельщики машут белыми платочками. Рафа мечтал однажды возглавить «Реал», и его мечта исполнилась на целых 7 месяцев.

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