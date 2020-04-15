Удивительные приключения француза в Великобритании

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сегодня, 16:30

Забавная история родственника известного кочевника – на «Соккер.ру».

Когда Маргарита и Жан-Филипп в середине семидесятых покидали Мартинику – остров в Карибском море, то думали о лучшей жизни для своих детей. Через пять лет жизни во Франции у них родился третий сын, и его вы прекрасно знаете. Одного не научили родители – не вести дела с родственниками.

Парень так и не вырос в короля французского футбола, но побыл в роли «анфан террибль» и стал чемпионом Европы чуть позже. Трансфер несносного ребенка обошелся «Реалу» в 35 млн долларов, но Тошак засунул центрального форварда Анелька на правый фланг. Николя признался, что в момент переговоров его агент и брат Дидье не догадался спросить у представителей «Мадрида», где его видит тренер.

Молодые фанаты не поверят, но Анелька, которого ПСЖ отдал Венгеру за 500 тысяч фунтов в начале 1997 года, через два года считался невероятным талантом, а его коллегу по знаменитой академии «Клерфонтен» постоянно донимали сравнениями. Речь об Анри – новичке «канониров» после Николя. На первых порах Тьерри раздраженно повторял: «Анелька – это Анелька, а я другой».

Другой, но из одной страны, с предками в Карибском море, с играми за французскую молодежку и первую команду, с приглашением Венгера и сильным дебютом за «Арсенал». И еще с двумя братьями, вот только Вилли и Димитри Анри не вмешивались в футбольные дела знаменитого родственника, а Клод и Дидье Анелька влезали в карьеру Николя, ведь по очереди числились его агентами, получая комиссионные.

Клод оформлял сделку с «Арсеналом», хотя форвард ему никогда не доверял. А Дидье испортил брату карьеру. Как можно было не задать вопрос о позиции при переходе в команду Рауля и Морьентеса? У француза шансов заиграть в железной основе в центре было не больше, чем у брата Мауро Сарате – Роландо, который в том сезоне тоже числился в составе «Реала».

Анелька в результате начал скандалить, и хотя «Реал» отправил Тошака в отставку в середине ноября, а на пост заступил Дель Боске, который дождался дубля Николя в полуфинале ЛЧ в ворота «Баварии», неумный выбор брата-агента отразился на карьере форварда. Природные данные Анелька ценили – ПСЖ вернул его за огромные деньги, «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и даже «Ювентус» давали шансы поиграть в их составах.

Но великий Николя закончился в 1999 году. Не по вине строго братьев, конечно же, зато история одного их них – Клода, позволяет понять, в какие условия попадают известные игроки из больших семей, если быстро зарабатывают деньги и начинают раздавать их ближайшим родственникам. Дидье Анелька позже играл в футгольф, а вот Клод повеселил футбольную Шотландию.

Поскольку его брат Николя успел стать чемпионом Европы, подзаработать денег в «Арсенале», «Реале», ПСЖ , «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», то члены семьи могли дурачиться. Клод решил, что раз Николя дал ему 200 тысяч фунтов, то их нужно выбросить. Карьера диджея не сложилась, поэтому брат Анелька решил стать футбольным благодетелем для шотландского клуба «Рейт Роверс» из первого дивизиона.

В середине девяностых скромный клуб даже играл в Кубке УЕФА , в Мюнхене открыли счет против самой «Баварии» — забили молодому Оливеру Кану. Потом проиграли и вылетели, однако Клод Анелька как-то нашел их на футбольной карте Европы и решил вложить в шотландскую команду деньги. А дальше все происходило примерно так, как в плохой комедии.

Сначала Клод просто принес денег, а руководство «Рейт Роверс» развесило уши, словно поверило письму о победе в нигерийской лотерее. Все бы хорошо, но у Анелька, в чьей жизни была одна удачная сделка – руками Венгера, были тренерские амбиции. Братец чемпиона Европы сначала поссорился с наставником Антонио Кальдероном.

Испанец доигрывал в Шотландии и успешно начал тренерскую карьеру, ведь вывел «Странников» (хорошее название и прозвище для клуба брата Анелька – форварда с никнеймом «Кочевник») из третьей лиги во вторую. Более того, Антонио пригласил в команду испанских футболистов, и они в 2004 году уже играли в симпатичный не совсем британский футбол, чем подкупали фанатов.



Но Анелька знает правило дискотек: под свою музыку танцует тот, кто ее заказывает. Клод навешал лапши о наполеоновских планах – обещал бредовое объединение скромного клуба с «Абердином» и «Хартс», чтобы навязать борьбу «Селтику» и «Рейнджерс». Выжив главного тренера, Анелька нашел такого у себя в зеркале – назначил себя.

Наставником «Рейт Роверс» стал человек, который никогда не играл в футбол и понятия не имел о тренерском ремесле. Сейчас подобное невозможно – нужна лицензия УЕФА после серьезного обучения, но это были древние времена, когда людей еще возили сбитыми в кучу в странных железках под землей, а при встрече мужчины пожимали друг другу немытые руки.

Клод Анелька стал тренером профессионального футбольного клуба, и начал свой карьерный путь с чистки состава. Выгнал почти всех испанцев, которых смог – словно мстил «Реалу», что не раскрыли потенциал его талантливого брата, а вместо них набрал будущих победителей «Селтика» и «Рейнджерс» — Мехди Элуди, Жулеса Чимбакалу и Муссу Уатарра.

Кто это такие? Понятия не имеем. Оказалось, что Анелька настолько недооценил второй по счету профессиональный шотландский дивизион, что решил – с победой в «деревенской» британской лиге справятся ребята… Из седьмой французской лиги. Приглашая фактически любителей, но они не были такими талантливыми, как Марез, который тоже начинал с низкого уровня.

Клод кормил новичков завтраками из обещаний, планировал развивать «Рейт Роверс», вывести команду в элиту. Не будем гадать, что употреблял французский диджей для поиска футбольного вдохновения и построения диких планов, но факт налицо — отрезвляющей стала его тренерская статистика, 11 поражений и 2 ничейных результата в 13 первых матчах.

Не то чтобы без Анелька «Рейт Роверс» всегда побеждал, но Клод оказался таким же непростым в общении, как его скандальный братец, чей список конфликтов не ограничивается перепалкой со звездочетом Доменеком. Тренер Анелька менял помощников – один из них, легенда «Челси» Джон Холлинс, продержался месяц.

В чемпионате дела шли ужасно – 9 поражений и 1 ничья на старте сезона. Фанаты клуба – а в Шотландии у команд второй лиги есть поклонники, потребовали отставки великого стратега. Клод пошел на такой шаг, но нашел новую должность – спортивного директора. Хватило его на целых две недели. Вся футбольная Британия получила историю в стиле «Монти Пайтон», только не совсем смешную.

Француз на полном серьезе в интервью ВВС рассказывал, что собирался играть в «Рейт Роверс» в стиле «Арсенала» — в короткий пас, одно касание и быстрый футбол. Напомним, что на дворе стояла осень 2003 года, Венгер начал тот самый чемпионский сезон без поражений в АПЛ . Амбиции Клода распирали, но как назвать в том случае руководство «Рейт Роверс»?

Пришел какой-то странный человек с известной фамилией, его назначили тренером – без лицензии и малейшего опыта, притащил в команду французских ноунеймов – где были скауты клуба, поссорился почти со всеми и закончил карьеру в Шотландии с нулем побед. Следующий наставник ужаснулся уровнем игроков, которых притащил Анелька.

Когда тренер сообщил одному из них – Мехди Элуди, что клуб планирует с ним расстаться, то бедный гастарбайтер поведал, что вообще-то никогда не играл в футбол 11 на 11, только в любительской лиге 7 на 7. Но если не нужен в клубе как спортсмен, то согласен выполнять работы по хозяйству, может красить, ремонтировать. Новичков буквально набрал по объявлению.

Шок от того, что за пару месяцев натворил Анелька, оказался таким сильным, что клуб провалился в третью лигу, а вернулись во вторую смог лишь спустя пять лет. Но самое смешное, что эпичным провалом в провинциальном шотландском клубе тренерская карьера Анелька не завершилась. Набрался опыта во Франции, ведь фамилия делает чудеса – в конце 2009 Клода пригласил клуб второй северо-американской лиги соккера – «Эй Си Сент-Льюис».

Уже в первом матче началась комедия, поскольку один из игроков забыл дома форму, запасной не нашлось, а стартовые составы были объявлены. Опытный тренер в таком случае выпустил бы человека в майке без номера, а после замечания арбитра просто заменил, продолжив игру 11 на 11. Но Клод Анелька не ищет легких путей – отправил Мануэля Канте домой за формой, решив, что в США его тренерский гений осилит игру 10 на 11.

Разумеется, пока футболист вернулся, «Сент-Луис» уже горел 0:2 в меньшинстве. Анелька с годами хорошел как тренер – выиграл 2 матча из 10, но был уволен. Кстати, его присутствие, как и в Шотландии, стало черной меткой – «Эй Си Сент-Льюис» прекратил существование через полгода после ухода Анелька. Клод больше не тренировал профессиональные команды, но деньги брата позволяют жить в США , где пытался закрепиться хотя бы на уровне юношеского футбола.

Не сильно получалось, ведь старший брат футболиста Анелька не тренер, хотя и пытался таковым стать. Пусть его шотландские приключения спустя годы кажутся диковинными и забавными – приперся в город парень, издалека похожий на известного футболиста, перевел на счета клуба 180 000 фунтов (обещал 300 тысяч), вот руководство «Рейт Роверс» и решило, что лучше богатый бездарный тренер, чем талантливый и бедный.

Ошиблись, хотя Клод в интервью прямым текстом шпарил дичь: «Первый дивизион Шотландии можно сравнивать по силе с пятой лигой Франции». Новый босс сразу пытался заключить контракт со «Sky» на документальный фильм о завоевании футбольного мира, но был вежливо послан.

И все, кто на его пути разбирались в футболе, поступали так же, ведь по легенде Клод просто бросил весть, что даст любому клубу 300 тысяч, если его сделают главным тренером.

Тот же Джон Холлинс в статусе помощника выполнял функции главного всю неделю, а накануне матча приходил Анелька, менял состав и тактику, а потом проигрывал. Получился худший старт команды за сорок лет, тренерская карьера Клода в Европе резко подошла к концу. А чтобы Анелька не показался киношным мажором, который ничего не понимает, стоит добавить – извинился перед фанатами, признал, что его оценки новичков и шансы на успех были слишком радужными.

Сумасшедшей романтики в этой истории стало бы больше, заплати Клод за возможность побыть главным тренером профессионального клуба лично заработанные 180 тысяч фунтов, а не брата, но можем ли мы его винить? Многие мечтали стать футболистами в детстве, или хотя бы примеряли на себя мысленно футболку любимого клуба, но грезы так и остались грезами.

А были те, кто не отказался и от роли тренера, Клод Анелька – один из них. Просто ему повезло с братом, что заработал денег, но не повезло с тренерским талантом – отсутствует. «Рейт Роверс» не спасли уже без Анелька, завершили сезон с 26 поражениями и всего 3 победами в 36 поединках. Фанаты ждали возвращения во вторую лигу с конца восьмидесятых, а потом руководство продало пост тренера Клоду Анелька.

История кажется выдуманной, настолько несуразная, но полностью реальная. 11 поражений и 2 ничейных результата во всех турнирах – итог карьеры одного из худших тренеров в истории британского футбола.