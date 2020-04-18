Луис Энрике раскритиковал испанских политиков

Главный тренер сборной Испании раскритиковал испанских политиков, которые, по его мнению, не справляются с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Я стараюсь не быть в курсе всех новостей, потому что они не совсем позитивные. Я вижу прискорбное отношение всех политиков, тех, кто правит, и тех, кто этого не делает. Они думают только о своих интересах. Это прискорбно, поэтому я стараюсь отгородить себя от новостей. Я не отождествляю себя ни с кем. Я не голосовал на последних выборах. Кто бы ни победил, он все равно ничего не сможет сделать полезного.