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Луис Энрике раскритиковал испанских политиков

18 апреля 2020, 15:40

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике раскритиковал испанских политиков, которые, по его мнению, не справляются с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Я стараюсь не быть в курсе всех новостей, потому что они не совсем позитивные. Я вижу прискорбное отношение всех политиков, тех, кто правит, и тех, кто этого не делает. Они думают только о своих интересах. Это прискорбно, поэтому я стараюсь отгородить себя от новостей. Я не отождествляю себя ни с кем. Я не голосовал на последних выборах. Кто бы ни победил, он все равно ничего не сможет сделать полезного.

Ранее Энрике прокомментировал перенос Евро-2020 на 2021 год. 

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Все комментарии
Adepta
Adepta
18 апреля в 17:26
Не зря наши политики себе в Испании хоромов понастроили.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 16:57
Как будто с нас списано, один в один
Valeleo
Valeleo
18 апреля в 16:31
Он еще наших не видел.
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 16:03
А как же нам быть и что нам сказать.
Mekrash
Mekrash
18 апреля в 15:48
Правду сказал.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 15:44
критика это полезно)) но им пофиг))
Q-J-G
Q-J-G
18 апреля в 15:44
Критика конструктивная. политики везде все одинаковы. Они думают только о своих интересах, как и сказал Энрике.
shlomo
shlomo
18 апреля в 15:40
Критика это хорошо
Q-J-G
Q-J-G
18 апреля в 15:40
Энрике такой, расскритикует кого угодно
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