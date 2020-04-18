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Сарри: «„Милан“ под руководством Сакки обогнал время на 20 лет»

18 апреля 2020, 15:43

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, что просматривает матчи «Милана», когда им руководил Арриго Сакки.

На карантине я смотрю на игру «Милана» под руководством Арриго Сакки и понимаю, что они обогнали время на 20 лет. 

Я хотел бы внести в игру «Юве» подобные изменения, часто думаю об этом.

«Милан» с 1987 по 1991 год под руководством Сакки два раза выиграл Кубок европейских чемпионов, завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, а в сезоне-1987/88 стал чемпионом Серии А.

Ранее Сарри рассказал, что его больше всего поражает в Италии.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
18 апреля в 17:54
футбол не стоит на месте
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 16:05
Закончились эти времена для Милана, теперь это история.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 15:46
Преувеличил малость.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 15:45
торопиться не надо)
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