Сарри: «„Милан“ под руководством Сакки обогнал время на 20 лет»

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18 апреля 2020, 15:43

Главный тренер «Ювентуса» рассказал, что просматривает матчи «Милана», когда им руководил .

На карантине я смотрю на игру «Милана» под руководством Арриго Сакки и понимаю, что они обогнали время на 20 лет. Я хотел бы внести в игру «Юве» подобные изменения, часто думаю об этом.

«Милан» с 1987 по 1991 год под руководством Сакки два раза выиграл Кубок европейских чемпионов, завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, а в сезоне-1987/88 стал чемпионом Серии А.

Ранее Сарри рассказал, что его больше всего поражает в Италии.