Манчини выступил за возобновление сезона

Главный тренер сборной Италии прокомментировал возможное возобновление сезона в Серии А.

На мой взгляд, контактный спорт не опасен, по крайней мере, если смотреть на статистику.

Возобновление Серии А? Как только будет установлено, что пятьсот игроков, которые принимают участие в играх, защищены и здоровы, тогда и можно будет возобновлять игры. Я надеюсь, что футбол в нашей стране вернется, он поможет Италии восстановиться. Я надеюсь, что сезон смогут завершить. А об остальном будем думать позже.