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Манчини выступил за возобновление сезона

19 апреля 2020, 15:11

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможное возобновление сезона в Серии А. 

На мой взгляд, контактный спорт не опасен, по крайней мере, если смотреть на статистику.

Возобновление Серии А? Как только будет установлено, что пятьсот игроков, которые принимают участие в играх, защищены и здоровы, тогда и можно будет возобновлять игры. Я надеюсь, что футбол в нашей стране вернется, он поможет Италии восстановиться. Я надеюсь, что сезон смогут завершить. А об остальном будем думать позже.

Ранее со схожей позицией выступил «Милан».  

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 16:03
Здраво мыслит Роберто.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ mihaluch (раскрыть)
19 апреля в 15:37, ред.
А, что это "Всё идёт попрежнему"?
Сразу вспоминаются "Уральские пельмени" с номером "Потому что гладиолус".
13ROS13
13ROS13
19 апреля в 15:32
Давно пора.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 15:30
это не по суворовски!))))
Footbolista
Footbolista
19 апреля в 15:17
Деньги газпромовские кончаются...
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 15:13
В любом случае без зрителей надо
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 15:12
Всё идёт попрежнему
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