Бога: «„Сассуоло“ — идеальный клуб для меня»

Полузащитник «Сассуоло» назвал «нероверди» идеальным клубом для себя.

«Сассуоло» — идеальный клуб для меня. Я чувствовал, что все хотят видеть меня здесь: от тренера и до игроков.

Сначала я стеснялся, когда приехал сюда. Я почти не разговаривал. Но этот сезон прошел уже лучше, потому что я начал говорить по-итальянски.

Фанаты всегда заставляли меня чувствовать себя как дома.

Де Зерби [прим. — тренер клуба] очень важен для меня, он помог мне сильно вырасти. Я думаю, что могу еще многое сделать, работая с ним, и прогрессировать дальше.