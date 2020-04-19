Бога: «„Сассуоло“ — идеальный клуб для меня»

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога назвал «нероверди» идеальным клубом для себя.
«Сассуоло» — идеальный клуб для меня. Я чувствовал, что все хотят видеть меня здесь: от тренера и до игроков.
Сначала я стеснялся, когда приехал сюда. Я почти не разговаривал. Но этот сезон прошел уже лучше, потому что я начал говорить по-итальянски.
Фанаты всегда заставляли меня чувствовать себя как дома.
Де Зерби [прим. — тренер клуба] очень важен для меня, он помог мне сильно вырасти. Я думаю, что могу еще многое сделать, работая с ним, и прогрессировать дальше.
Напомним, что у «Челси» есть возможность выкупа Бога за 15 млн евро.