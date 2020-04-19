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Бога: «„Сассуоло“ — идеальный клуб для меня»

19 апреля 2020, 17:19

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога назвал «нероверди» идеальным клубом для себя.

«Сассуоло» — идеальный клуб для меня. Я чувствовал, что все хотят видеть меня здесь: от тренера и до игроков.

Сначала я стеснялся, когда приехал сюда. Я почти не разговаривал. Но этот сезон прошел уже лучше, потому что я начал говорить по-итальянски.

Фанаты всегда заставляли меня чувствовать себя как дома.

Де Зерби [прим. — тренер клуба] очень важен для меня, он помог мне сильно вырасти. Я думаю, что могу еще многое сделать, работая с ним, и прогрессировать дальше.

Напомним, что у «Челси» есть возможность выкупа Бога за 15 млн евро.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
19 апреля в 21:25
Хороший клуб с красивым названием.
ДСА
ДСА
19 апреля в 17:51
Видать бананы не кидают.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 17:23
это и есть твой уровень))) выше только на год))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 17:20, ред.
Оставайся там, раз идеальный..
beefs
beefs
19 апреля в 17:19
это оченьхорошо
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