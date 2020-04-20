Хавбек «Зари» Леднев: «В Украине каждый мальчик мечтает играть за „Динамо“»

Полузащитник «Зари» , принадлежащий киевскому «Динамо», поделился мнением о своем предстоящем возвращении в киевский клуб ближайшим летом:

Когда я еще только пришел в юношескую команду «Динамо», моей целью было попасть в первую команду. Сейчас, слава Богу, у меня есть возможность проявить себя в «Динамо». Думаю, в Украине каждый мальчик мечтает играть в «Динамо» Киев.

Наиболее комфортно мне действовать на позиции десятого номера, как я играю в «Заре». Это моя любимая позиция.