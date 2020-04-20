Хавбек «Зари» Леднев: «В Украине каждый мальчик мечтает играть за „Динамо“»

Полузащитник «Зари» Богдан Леднев, принадлежащий киевскому «Динамо», поделился мнением о своем предстоящем возвращении в киевский клуб ближайшим летом:
Когда я еще только пришел в юношескую команду «Динамо», моей целью было попасть в первую команду. Сейчас, слава Богу, у меня есть возможность проявить себя в «Динамо». Думаю, в Украине каждый мальчик мечтает играть в «Динамо» Киев.
Наиболее комфортно мне действовать на позиции десятого номера, как я играю в «Заре». Это моя любимая позиция.
Ранее защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал, что не согласился бы на переход в «Барселону».
И читать много букв для меня тоже не камильфо. Это не значит, что я ленивый, просто ценю краткость. А за неё в лучшие комментарии явно не берут, в НО я и сам не пойду.
Итого, мы с тобой, примерно равного возраста, склада ума и взглядов на жизнь играем в КП.
Ты любишь порассуждать ,полить воды, никуда не спеша, получаешь за правильный коммент 500 очков. Я на один этот коммент должен потратить 5 часов при самых отличных раскладах (темы выходят вовремя, конкуренция не поспевает, дела домашние позволяют).
Ну не должно быть такого разброса - 1 твой пост против 10 моих.
Иначе может оказаться, что на сайте останутся пара десятков сторонников пространных рассуждений, стремящихся попасть в лучшие комментарии (почти как сейчас в первые).
Что касается твоего двукратного отставания от лидера, так на него может трое негров по очереди пашут.
У меня 29 тысяч, так это с учётом того, что в отпуске был и в самоизоляции.
Но по 500 очков за умный комментарий ты ликвидируешь эту разницу за 2-3 дня.
Поправка очень кстати...
И читать много букв для меня тоже не камильфо. Это не значит, что я ленивый, просто ценю краткость. А за неё в лучшие комментарии явно не берут, в НО я и сам не пойду.
Итого, мы с тобой, примерно равного возраста, склада ума и взглядов на жизнь играем в КП.
Ты любишь порассуждать ,полить воды, никуда не спеша, получаешь за правильный коммент 500 очков. Я на один этот коммент должен потратить 5 часов при самых отличных раскладах (темы выходят вовремя, конкуренция не поспевает, дела домашние позволяют).
Ну не должно быть такого разброса - 1 твой пост против 10 моих.
Иначе может оказаться, что на сайте останутся пара десятков сторонников пространных рассуждений, стремящихся попасть в лучшие комментарии (почти как сейчас в первые).
Что касается твоего двукратного отставания от лидера, так на него может трое негров по очереди пашут.
У меня 29 тысяч, так это с учётом того, что в отпуске был и в самоизоляции.
Но по 500 очков за умный комментарий ты ликвидируешь эту разницу за 2-3 дня.
Поправка очень кстати...
Сайт футбольный и пункты 5) Попадание в блок "лучший комментарий" и 6) Попадание в "Народный обозреватель" сделаны на улучшение сайта, поэтому и ценятся больше, а пункт 4) Первый комментарий сделан только для того, что бы "мёртвые" темы не пустовали.
Эту разницу ты понимаешь? Как говориться не умеешь работать головой работай руками.
Да и даже такие условия не равны изначально. Что бы попасть в ЛК или НО одного желания мало, надо, что бы тебя ещё и оценили. Вот ты приводишь какие то расчёты, но как то с реальностью они не совпадают. Я уже приводил пример ниже прошло 20 дней конкурса, а уже разница в 20 тысяч.
Если убрать все поощрения или приравнять их к 50 очкам, то какой смысл в футбольном сайте? Вот и будут два три слова, типа "это хорошо", "ну и чудненько", а футбольного ничего не будет. Просто уйдут люди, которым ещё и на футбольные темы пообщаться охота, не из-за того, что очки начисляться не будут, просто нескем будет общаться.
Вот Вы всё говорите, что сайт губит сама администрация, но и Вы сами его добиваете, таким вот способом. Я понимаю, что достучаться трудно, но сравни свои комменты за последние дни с сегодняшними, в них появился смысл, значит чего то я и добился.
Сайт футбольный и пункты 5) Попадание в блок "лучший комментарий" и 6) Попадание в "Народный обозреватель" сделаны на улучшение сайта, поэтому и ценятся больше, а пункт 4) Первый комментарий сделан только для того, что бы "мёртвые" темы не пустовали.
Эту разницу ты понимаешь? Как говориться не умеешь работать головой работай руками.
Да и даже такие условия не равны изначально. Что бы попасть в ЛК или НО одного желания мало, надо, что бы тебя ещё и оценили. Вот ты приводишь какие то расчёты, но как то с реальностью они не совпадают. Я уже приводил пример ниже прошло 20 дней конкурса, а уже разница в 20 тысяч.
Если убрать все поощрения или приравнять их к 50 очкам, то какой смысл в футбольном сайте? Вот и будут два три слова, типа "это хорошо", "ну и чудненько", а футбольного ничего не будет. Просто уйдут люди, которым ещё и на футбольные темы пообщаться охота, не из-за того, что очки начисляться не будут, просто нескем будет общаться.
Вот Вы всё говорите, что сайт губит сама администрация, но и Вы сами его добиваете, таким вот способом. Я понимаю, что достучаться трудно, но сравни свои комменты за последние дни с сегодняшними, в них появился смысл, значит чего то я и добился.
Это равносильно, что сейчас сказать типа, а давайте со следующего тура чемпионата начислять за победу 4 очка или за поражение снимать одно.
Допустим, ты умеешь складно речь вести, а другой может моментально среагировать на новость и откомментировать. Так ему надо 10 раз отреагировать, шобы отбить один твой неспешный. А это 10 часов! А если 2 твоих неспешных - это почти сутки.
Тут тоже получается перегиб. Кому то вообще не судьба попасть в лучшие комментаторы, ну не его это. Да ещё выбирают их непонятно в какой теме, непонятно по каким критериям непонятно какое жюри.
Вот, допустим, этот мой коммент. Написано по делу, вроде без ошибок, но с критикой.
Дадут за него 500 очков? Вряд ли.
А кто-то, не обязательно ты, будет заходить пару-тройку раз со складными постами и иметь столько, сколько остальным не набрать за сутки. Даже поспевая каждый час.
Тоже перегиб, согласись...
З.Ы.И ещё добавлю..Считаю по максимуму, за сутки, успевая быть первым каждый час, с учетом простого комментария. МАКСИМУМ можно набрать 2400, но это теоретически.
Или же 4-5 твоих рассудительных комментариев, не считая мелких брызг в виде коротеньких. Справедливо?
Ты скажешь пиши и ты рассудительно. А если это не моё? Не мой стиль, не моё настроение.. Ты не хочешь писАть коротко ,а другие не могут длинно.
А тут хоп - и 200 очков лишних как с куста...
Это равносильно, что сейчас сказать типа, а давайте со следующего тура чемпионата начислять за победу 4 очка или за поражение снимать одно.
Допустим, ты умеешь складно речь вести, а другой может моментально среагировать на новость и откомментировать. Так ему надо 10 раз отреагировать, шобы отбить один твой неспешный. А это 10 часов! А если 2 твоих неспешных - это почти сутки.
Тут тоже получается перегиб. Кому то вообще не судьба попасть в лучшие комментаторы, ну не его это. Да ещё выбирают их непонятно в какой теме, непонятно по каким критериям непонятно какое жюри.
Вот, допустим, этот мой коммент. Написано по делу, вроде без ошибок, но с критикой.
Дадут за него 500 очков? Вряд ли.
А кто-то, не обязательно ты, будет заходить пару-тройку раз со складными постами и иметь столько, сколько остальным не набрать за сутки. Даже поспевая каждый час.
Тоже перегиб, согласись...
З.Ы.И ещё добавлю..Считаю по максимуму, за сутки, успевая быть первым каждый час, с учетом простого комментария. МАКСИМУМ можно набрать 2400, но это теоретически.
Или же 4-5 твоих рассудительных комментариев, не считая мелких брызг в виде коротеньких. Справедливо?
Ты скажешь пиши и ты рассудительно. А если это не моё? Не мой стиль, не моё настроение.. Ты не хочешь писАть коротко ,а другие не могут длинно.
А тут хоп - и 200 очков лишних как с куста...
Открой рейтинги и посмотри у кого сколько очков. 1. место beefs 40750 23. у меня 20750 А теперь посмотри комментарии, у него всё в два, три слова, он живёт сутками на сайте и участвует в гонке за первым комментарием. У нас разница с ним в 20 тысяч, это при том, что у меня лучший комментарий частенько встречается. Но не могу я сутками здесь жить, есть ещё и другая жизнь.
Так вот, что лучше брать количеством или качеством? Умом или скоростью? А может вообще конкурс отменить и победу присуждать у кого больше очков? Мне кажется качественные и умные комментарии и должны поощряться в разы больше, чем просто вовремя нажать на клавишу.
А в лучшем комментарии формулы нет, попробуй просто написать, что то о футболе со смыслом, а не пару слов, тем более не соответствующих новости.
Открой рейтинги и посмотри у кого сколько очков. 1. место beefs 40750 23. у меня 20750 А теперь посмотри комментарии, у него всё в два, три слова, он живёт сутками на сайте и участвует в гонке за первым комментарием. У нас разница с ним в 20 тысяч, это при том, что у меня лучший комментарий частенько встречается. Но не могу я сутками здесь жить, есть ещё и другая жизнь.
Так вот, что лучше брать количеством или качеством? Умом или скоростью? А может вообще конкурс отменить и победу присуждать у кого больше очков? Мне кажется качественные и умные комментарии и должны поощряться в разы больше, чем просто вовремя нажать на клавишу.
А в лучшем комментарии формулы нет, попробуй просто написать, что то о футболе со смыслом, а не пару слов, тем более не соответствующих новости.
По этим ссылкам попадаешь в тему, а где лучший, самому искать.
Понятно, что слов должно быть много, связно изложено и с каким то смыслом.
Заработать трудно, но можно.
А вот почему правила меняются прямо на ходу? Недавно было 300, теперь 500 стало.
Впечатление, что тащите кого то, у кого дефицит очков.
Сорри за критику, труд у модераторов нелёгкий ;)
По этим ссылкам попадаешь в тему, а где лучший, самому искать.
Понятно, что слов должно быть много, связно изложено и с каким то смыслом.
Заработать трудно, но можно.
А вот почему правила меняются прямо на ходу? Недавно было 300, теперь 500 стало.
Впечатление, что тащите кого то, у кого дефицит очков.
Сорри за критику, труд у модераторов нелёгкий ;)
к примеру сегодня
8473708 20.04.2020 13:59 Попадание в блок "лучший комментарий" Основной конкурс +300
Можете проверить
к примеру сегодня
8473708 20.04.2020 13:59 Попадание в блок "лучший комментарий" Основной конкурс +300
Можете проверить
На этом данный вопрос закрываем.
По поводу лучшего комментария, да нет в нём ничего сложного, вот посмотрите на некоторые:
https://www.soccer.ru/news/1178324/alshevskiy-kirill-bate?comment=29841478comment-29841478
https://www.soccer.ru/news/1178313/gerasimec-sergey?comment=29841397comment-29841397
https://www.soccer.ru/blogs/record/1178284/azmun-serdar-zenit?comment=29841352comment-29841352
https://www.soccer.ru/news/1178176?comment=29841093comment-29841093
https://www.soccer.ru/news/1178025/umyarov-nail-krylya-sovetov?comment=29838716comment-29838716
На этом данный вопрос закрываем.
По поводу лучшего комментария, да нет в нём ничего сложного, вот посмотрите на некоторые:
https://www.soccer.ru/news/1178324/alshevskiy-kirill-bate?comment=29841478comment-29841478
https://www.soccer.ru/news/1178313/gerasimec-sergey?comment=29841397comment-29841397
https://www.soccer.ru/blogs/record/1178284/azmun-serdar-zenit?comment=29841352comment-29841352
https://www.soccer.ru/news/1178176?comment=29841093comment-29841093
https://www.soccer.ru/news/1178025/umyarov-nail-krylya-sovetov?comment=29838716comment-29838716
Может, и справедливо, не спорю. Разберитесь так же справедливо с комментариями drug01.
Ничего личного, просто будьте последовательны, раз началась такая фигня.
Что касается 5 и 6 пункта правил, так для попадания в "лучшие" нужно быть минимум каким-нить репортёром. Думаю, народ даже и не пытается что-то подобное изобразить...
Сам себя не узнаю, закусил удила (хотя и не конь)...
Может, и справедливо, не спорю. Разберитесь так же справедливо с комментариями drug01.
Ничего личного, просто будьте последовательны, раз началась такая фигня.
Что касается 5 и 6 пункта правил, так для попадания в "лучшие" нужно быть минимум каким-нить репортёром. Думаю, народ даже и не пытается что-то подобное изобразить...
Сам себя не узнаю, закусил удила (хотя и не конь)...
И да, почему упускаете из внимания, небольшой лайфак по зарабатыванию очков :))
5) Попадание в блок "лучший комментарий" — 500 очков. Количество выполнений не ограничено.
6) Попадание в "Народный обозреватель" — 1000 очков за каждый комментарий. Количество выполнений не ограничено.
И да, почему упускаете из внимания, небольшой лайфак по зарабатыванию очков :))
5) Попадание в блок "лучший комментарий" — 500 очков. Количество выполнений не ограничено.
6) Попадание в "Народный обозреватель" — 1000 очков за каждый комментарий. Количество выполнений не ограничено.
Я тебе несколько раз говорил, не доставай меня.
А Арбитра прошу разобраться с твоими постами. Если бы меня не наказывали за подобное, может, и промолчал бы. А так наука будет и тебе и мне. Без обид...
Я тебе несколько раз говорил, не доставай меня.
А Арбитра прошу разобраться с твоими постами. Если бы меня не наказывали за подобное, может, и промолчал бы. А так наука будет и тебе и мне. Без обид...