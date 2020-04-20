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Гьян: «Промах в игре с Уругваем в 2010 году будет всегда меня преследовать»

20 апреля 2020, 12:43
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай1 : 1Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Экс-нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян вспомнил свой промах с одиннадцатиметрового в четвертьфинальном матче ЧМ-2010 против национальной команды Уругвая:

Когда я один, то это преследует меня всегда. Иногда кажется, что я должен вернуться назад, чтобы искупить свою вину. Знаю, что этот промах будет всегда преследовать меня до конца жизни. Ничего не могу с этим поделать. Я отправился туда, чтобы спасти свою страну, однако оказался злодеем.

Это была настоящая катастрофа и безумие. Я не мог спать всю ночь, потому что плакал до утра. Все, что я просил для себя, - это еще один шанс, даже если это будет не футбол. Знаю, если я этого не сделаю, то мои дети однажды сделают это.

Ранее форвард сборной Уругвая Луис Суарес вспоминал свою игру рукой в этой встрече.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
20 апреля в 16:19
Увы, но не ты один такой! Порой на досуге можно и не такое вспомнить.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
20 апреля в 13:47
Вы на том чемпионате итак прыгнули выше головы
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 13:34
такие моменты есть у всех!
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 13:29
Да ладно, пора уже и забыть.
Zenit_84
Zenit_84
20 апреля в 13:29
Надо отпустить эту проблему
Comdiv
Comdiv
20 апреля в 13:13
Ничего, забудется.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
20 апреля в 13:08
Это Суарес прагматичная сотона. При таком напряжении, больше вероятность не забить.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 13:00
Не забитые пенальти да ещё в важных матчах всегда преследуют.
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 12:50
Можно сказать трагичный промах
Jin-Ho
Jin-Ho ответ beefs (раскрыть)
20 апреля в 12:47
совсем неприятное воспоминание
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 12:47
Не все пенальти забиваются.
beefs
beefs
20 апреля в 12:44
воспоминание не из самых приятных
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 12:43
Тяжелые воспоминания...
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 12:43
и так бывает, к сожаленью
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