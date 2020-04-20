Гьян: «Промах в игре с Уругваем в 2010 году будет всегда меня преследовать»

Экс-нападающий сборной Ганы вспомнил свой промах с одиннадцатиметрового в четвертьфинальном матче ЧМ -2010 против национальной команды Уругвая:

Когда я один, то это преследует меня всегда. Иногда кажется, что я должен вернуться назад, чтобы искупить свою вину. Знаю, что этот промах будет всегда преследовать меня до конца жизни. Ничего не могу с этим поделать. Я отправился туда, чтобы спасти свою страну, однако оказался злодеем.

Это была настоящая катастрофа и безумие. Я не мог спать всю ночь, потому что плакал до утра. Все, что я просил для себя, - это еще один шанс, даже если это будет не футбол. Знаю, если я этого не сделаю, то мои дети однажды сделают это.