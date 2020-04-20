Ребров: «Рад, что Харатин выбрал сборную Украины, а не Венгрии»

Главный тренер «Ференцвароша» рассказал, что полузащитник мог быть заигран не за сборную Украины, а за национальную команду Венгрии:

Сначала было предложение от сборной Венгрии. По этому поводу он советовался. Потом был неожиданный звонок от Андрея Шевченко, который много спрашивал об Игоре. Сейчас стоял конкретный вопрос его вызова в сборную Украины, не потому что он получил предложение от венгерской сборной, а действительно настал тот час, когда на его позицию нужен хороший игрок. Я порекомендовал Андрею Николаевичу Игоря. Рад, что он выбрал Украину.

Кстати, со следующего сезона снимается лимит на легионеров в чемпионате Венгрии.