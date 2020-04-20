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Ребров: «Рад, что Харатин выбрал сборную Украины, а не Венгрии»

20 апреля 2020, 11:23

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, что полузащитник Игорь Харатин мог быть заигран не за сборную Украины, а за национальную команду Венгрии:

Сначала было предложение от сборной Венгрии. По этому поводу он советовался. Потом был неожиданный звонок от Андрея Шевченко, который много спрашивал об Игоре. Сейчас стоял конкретный вопрос его вызова в сборную Украины, не потому что он получил предложение от венгерской сборной, а действительно настал тот час, когда на его позицию нужен хороший игрок. Я порекомендовал Андрею Николаевичу Игоря. Рад, что он выбрал Украину.

Кстати, со следующего сезона снимается лимит на легионеров в чемпионате Венгрии.

Напомним, что летом прошлого года Ребров продлил контракт с «Ференцварошем» на 3 года. 

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
20 апреля в 14:53
А нам какое до этого дело? Ну выбрал и выбрал, пусть играет себе на здоровье.
Karabal
Karabal
20 апреля в 12:07
А зря.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 11:41
посмотрим )) а потом оценим))
ОПС
ОПС
20 апреля в 11:35
Еще неизвестно, как это все обернется для самого игрока. Посмотрим.
drug01
drug01
20 апреля в 11:24
Сам так решил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 11:24
Я тоже не возражаю...
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 11:24
В Украине сейчас талантов молодых много
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