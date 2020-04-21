Уткин: «Владимир Соловьёв получил очень хорошо»

Российский спортивный журналист Василий Уткин в эфире «Эхо Москвы» подвёл итоги своего конфликта с телеведущим Владимиром Соловьёвым.

Я, в общем, довольно мирный парень. В данном случае всё началось просто с того, что Владимир Соловьёв немножко не рассчитал свои силы и почему-то решил на меня прыгнуть. А я думаю, что зря это сделал. И вообще, это люди зря делают. Я никого первым, как правило, не трогаю, но когда лезут, нужно отвечать так, чтобы больше не полезли, потому что моя профессия — слова. И если я начну подробно отвечать каждому, то это займёт всё оставшееся время. Вот я думаю, что Владимир Рудольфович получил очень хорошо.