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Уткин: «Владимир Соловьёв получил очень хорошо»

21 апреля 2020, 13:46

Российский спортивный журналист Василий Уткин в эфире «Эхо Москвы» подвёл итоги своего конфликта с телеведущим Владимиром Соловьёвым.

Я, в общем, довольно мирный парень. В данном случае всё началось просто с того, что Владимир Соловьёв немножко не рассчитал свои силы и почему-то решил на меня прыгнуть. А я думаю, что зря это сделал. И вообще, это люди зря делают. Я никого первым, как правило, не трогаю, но когда лезут, нужно отвечать так, чтобы больше не полезли, потому что моя профессия — слова. И если я начну подробно отвечать каждому, то это займёт всё оставшееся время. Вот я думаю, что Владимир Рудольфович получил очень хорошо.

Ранее Василий Уткин высказал свое мнение относительно ситуации с пандемией коронавируса в России.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 20:21
Вася конечно остроумен...очень и очень неглуп...его бы словолюбие да в мирных целях....
А так тратит себя на "жёлтопрессные выкрики" в адрес не важно кого..будь то бухгалтер Чертаново,Дзюба,Соловьёв или Селюк....
Несколько дешёвые способы обрастать подписчиками и хоть ненадолго посверкать на первых полосах масс-медиа.....
Раньше казался более себя уважающим человеком, обозревателем, комментатором, журналистом и ведущим...
Не знаю...может время такое...может так и надо ...как Вася подстраиваться под него...
Наверняка очень интересный собеседник...весельчак и позитивный в жизни - в интернете становится агрессивным, желающим унизить аппонента и очень довольным от этого человеком....
Жаль...

Про В.Соловьёва ни хорошего ни плохого сказать не могу....
Человек на службе...
Дело своё знает и делает его хорошо...

Обоим поменьше смешить народ словесными распрями между собой...ибо если умные будут ругаться - это будет на руку глупцам......
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 18:43
Утак просто забил Соловья
112910415
112910415
21 апреля в 17:36
Владимир Рудольфович - отвратителен
Василий - своеобразен
как-то так
cska vperiod
cska vperiod ответ makkie (раскрыть)
21 апреля в 17:07
Да нет, этот ещё тот соловей, два сапога пара.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alex_nov91 (раскрыть)
21 апреля в 16:36
У меня другое мнение. Слова Уткина относительно нашей страны это слова гнусной личности.. Соловьёв перегибает, но страну грязью не полиаает
dimagas2
dimagas2 ответ Valeleo (раскрыть)
21 апреля в 16:19
Я?Я там отродясь не был))
Valeleo
Valeleo ответ dimagas2 (раскрыть)
21 апреля в 16:12
А почему ты в Москве?
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля в 16:10
Вася, как обычно, говорит так, что понятно только ему одному! Не меняется этот великан)
alex_nov91
alex_nov91 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 апреля в 15:57
Соловьев никого не оскорбляет?? Да он этим только и занимается. Когда ему нечего ответить по существу (а это чаще всего) он начинает сыпать оскорблениями.
Так что кто-то из них двоих отвратительный, так это только Соловьев. Уткин сказал все по делу - и про пропагандистов, и про государство, которое бросило своих граждан.
dimagas2
dimagas2 ответ Clavан (раскрыть)
21 апреля в 15:28
А почему он родился на Москве?)))
Он коренной жидо-мокшанин)))
Clavан
Clavан ответ LOpp (раскрыть)
21 апреля в 15:15
Соловьев жид из Конотопа.
LOpp
LOpp
21 апреля в 14:46
Уткин конечно здорово уделал зенитовца Соловьева
Литейный 4
Литейный 4
21 апреля в 14:36
Вася и Володя чем то схожи. Один сам находит и набрасывает на вентилятор, другому приносят бросить на вентилятор. Гыгыгы
berda2003
berda2003
21 апреля в 14:31
зачем на футбольном сайте обсуждать "конфликт" двух пи...
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 14:28
что то на лице соловья не заметно))или ты не туда дал?))))))))))))
Cap700
Cap700 ответ spartach091 (раскрыть)
21 апреля в 14:16, ред.
Потому и имеет хоромы в ненавистном Майами.
spartach091
spartach091
21 апреля в 14:12
Соловьёв это пропангисткий понос. Облизывает хозяев с ног до головы. Посвятил свою жизнь подхалимству
Adepta
Adepta
21 апреля в 14:10
Лучше бы Вася попольше рассказывал про аферы в цска или Локомотиве, про спартак у него правды не найдешь, ибо еще тот лицемер.
killerman77
killerman77
21 апреля в 14:09
хороших и здоровых людей на эхо не приглашают ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 апреля в 14:06
Трудно сказать что либо по существу конфликта. Грязи больше, чем логики. Но то, что Уткин мягко говоря личность отвратительная , особенно с учетом его внешнего облика,сомнений не вызывает. Соловьев тоже не сахар, но он вроде никого не оскорбляет.
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
21 апреля в 14:02
А ты за Соловьева? Всё понятно...
AgentART
AgentART
21 апреля в 14:02
Соловьев стал воплощением зла и несправедливости на телевидении, Вася дал ему как следует, только делать это нужно раньше, а не когда начался закат сиониста.
Legend 6
Legend 6
21 апреля в 14:01
    Comdiv
    Comdiv
    21 апреля в 13:59
    Соловьев давно не авторитет у зрителей, его можно и попоптать даже Васе Жирному.
    дурман
    дурман
    21 апреля в 13:59
    Не любил Уткина, но после того как высказался про ситуацию в стране начал уважать.
    Aivust
    Aivust
    21 апреля в 13:57
    Уткин молодец!!!
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 апреля в 13:57
    Из утки сделали суперзвезду.
    dimagas2
    dimagas2
    21 апреля в 13:54
    Вечернего М все топчут кому не лень.
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