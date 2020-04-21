Уткин: «Владимир Соловьёв получил очень хорошо»

Российский спортивный журналист Василий Уткин в эфире «Эхо Москвы» подвёл итоги своего конфликта с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Я, в общем, довольно мирный парень. В данном случае всё началось просто с того, что Владимир Соловьёв немножко не рассчитал свои силы и почему-то решил на меня прыгнуть. А я думаю, что зря это сделал. И вообще, это люди зря делают. Я никого первым, как правило, не трогаю, но когда лезут, нужно отвечать так, чтобы больше не полезли, потому что моя профессия — слова. И если я начну подробно отвечать каждому, то это займёт всё оставшееся время. Вот я думаю, что Владимир Рудольфович получил очень хорошо.
Ранее Василий Уткин высказал свое мнение относительно ситуации с пандемией коронавируса в России.
А так тратит себя на "жёлтопрессные выкрики" в адрес не важно кого..будь то бухгалтер Чертаново,Дзюба,Соловьёв или Селюк....
Несколько дешёвые способы обрастать подписчиками и хоть ненадолго посверкать на первых полосах масс-медиа.....
Раньше казался более себя уважающим человеком, обозревателем, комментатором, журналистом и ведущим...
Не знаю...может время такое...может так и надо ...как Вася подстраиваться под него...
Наверняка очень интересный собеседник...весельчак и позитивный в жизни - в интернете становится агрессивным, желающим унизить аппонента и очень довольным от этого человеком....
Жаль...
Про В.Соловьёва ни хорошего ни плохого сказать не могу....
Человек на службе...
Дело своё знает и делает его хорошо...
Обоим поменьше смешить народ словесными распрями между собой...ибо если умные будут ругаться - это будет на руку глупцам......
А так тратит себя на "жёлтопрессные выкрики" в адрес не важно кого..будь то бухгалтер Чертаново,Дзюба,Соловьёв или Селюк....
Несколько дешёвые способы обрастать подписчиками и хоть ненадолго посверкать на первых полосах масс-медиа.....
Раньше казался более себя уважающим человеком, обозревателем, комментатором, журналистом и ведущим...
Не знаю...может время такое...может так и надо ...как Вася подстраиваться под него...
Наверняка очень интересный собеседник...весельчак и позитивный в жизни - в интернете становится агрессивным, желающим унизить аппонента и очень довольным от этого человеком....
Жаль...
Про В.Соловьёва ни хорошего ни плохого сказать не могу....
Человек на службе...
Дело своё знает и делает его хорошо...
Обоим поменьше смешить народ словесными распрями между собой...ибо если умные будут ругаться - это будет на руку глупцам......
Василий - своеобразен
как-то так
Василий - своеобразен
как-то так
Так что кто-то из них двоих отвратительный, так это только Соловьев. Уткин сказал все по делу - и про пропагандистов, и про государство, которое бросило своих граждан.
Так что кто-то из них двоих отвратительный, так это только Соловьев. Уткин сказал все по делу - и про пропагандистов, и про государство, которое бросило своих граждан.
Он коренной жидо-мокшанин)))
Он коренной жидо-мокшанин)))