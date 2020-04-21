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Мостовой: «Завидно, что в Беларуси играют в футбол»

21 апреля 2020, 14:05

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о чемпионате Беларуси, который до сих не приостановлен, несмотря на пандемию коронавируса. 

Сейчас наблюдаю за чемпионатом Беларуси. Смотришь, а там четыре человека на трибуне где-то кричат. С одной стороны, завидно, что играют в футбол. А с другой, мы смотрим таблицу, там не пойми что: какие команды выигрывают, какие проигрывают. Конечно, ребята, наверное, на поле выходить боятся. Может, всю ночь не спали из-за того, что прочитали в интернете про вирус.

Цены на нефть? Людей это вообще не касается. Они как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут продолжать. В данной ситуации, цена на нефть — не самое страшное, что может произойти. Понятно, что кто-то потеряет миллиарды, а что делать? Люди жизни могут потерять, как и рабочие места, семьи, деньги — вот это страшно.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 18:29
Можешь поехать и смотреть футбол, запрета нет.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 14:32
понаплел как всегда))))
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 14:31
Белорусы забили на этот вирус и ни кто не заболел.
ОПС
ОПС
21 апреля в 14:29
50 тысяч - о такой зарплате полстраны только мечтает. Также как и белорусские игроки о зарплате российских. Но пацаны выходят на поле и играют. Как могут, но играют. За себя, за свою страну и за весь мир. А мы только завидуем.
drug01
drug01
21 апреля в 14:23
А сколько было воплей про отсталый белорусский футбол! А они продолжают играть и что самое главное дают нам пищу делать прогнозы!!! Спасибо!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 апреля в 14:15
Пандемия лжи всех напугала.
CPS
CPS
21 апреля в 14:12
Это безвыходное положение, не более.
Karabal
Karabal
21 апреля в 14:06
Интересный вопрос, какое будет продолжение?
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