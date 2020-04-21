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Магкеев: «Не думаю, что в среднем европейском клубе платят копейки»

21 апреля 2020, 13:50

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев признался, что хочет поиграть в европейском чемпионате.

Не буду скрывать, что в перспективе желание поиграть за границей у меня есть. Если бы возник реальный интерес и такая возможность появилась, то поехал бы в хороший иностранный чемпионат проверять себя. Пока же мне нужно развиваться и расти, брать все лучшее. Не думаю, что ты в среднем европейском клубе будешь получать копейки, на жизнь точно хватит. Так что говорю, как есть: я с удовольствием рассмотрел бы такое предложение.

Если говорить о том, какой чемпионат ближе мне, то назову Англию. Но ни за кого не болею.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 16:38
это пока что не твой вариант)))
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 14:03
Главное поиграть)))
13ROS13
13ROS13
21 апреля в 14:00
Можно в Шкендии попроборвать.
Comdiv
Comdiv
21 апреля в 13:55
Много и там платят.
beefs
beefs
21 апреля в 13:55
Правильно, главное поиграть в европейском чемпионате
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