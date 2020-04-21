Магкеев: «Не думаю, что в среднем европейском клубе платят копейки»

Защитник «Локомотива» признался, что хочет поиграть в европейском чемпионате.

Не буду скрывать, что в перспективе желание поиграть за границей у меня есть. Если бы возник реальный интерес и такая возможность появилась, то поехал бы в хороший иностранный чемпионат проверять себя. Пока же мне нужно развиваться и расти, брать все лучшее. Не думаю, что ты в среднем европейском клубе будешь получать копейки, на жизнь точно хватит. Так что говорю, как есть: я с удовольствием рассмотрел бы такое предложение.

Если говорить о том, какой чемпионат ближе мне, то назову Англию. Но ни за кого не болею.