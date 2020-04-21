Мостовой: «Какой человек рискнёт пойти на стадион после всего этого?»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал возможное возобновление чемпионата России.
Даже если РПЛ вернётся в июне, зрителей там 100 процентов не будет. Никто не должен даже возмущаться. Хотя мне не верится, что чемпионат возобновится уже в июне: либо позже, либо вообще решат завершить досрочно. Понятно, что футбол без зрителей не так интересен, но другого выхода нет. После всего, что творится в мире, какой человек рискнёт пойти на стадион?
и рисковать ради фарта не станет,да и я не дурак!!! Ты до эпидемии белфут
смотрел,только честно,вряд ли и вдруг такой интерес,к чему?!
и рисковать ради фарта не станет,да и я не дурак!!! Ты до эпидемии белфут
смотрел,только честно,вряд ли и вдруг такой интерес,к чему?!
Профессора --медики США и России на видеоконференции более часа рассказывают фактами,что вся эта пандемия ложь,придумали внедрить в сердца страх а затем вакцинацию делать для своих коварных целей а быдла верит.
Мостовой лжец,лицемер,продажная шкура.
Профессора --медики США и России на видеоконференции более часа рассказывают фактами,что вся эта пандемия ложь,придумали внедрить в сердца страх а затем вакцинацию делать для своих коварных целей а быдла верит.
Мостовой лжец,лицемер,продажная шкура.
Если сейчас устроить любой матч в той же Москве и не ограничивать поход на футбол, народу будет полно, причём даже без средств защиты.
Мостовой как будто не знает, что даже заражённые, забив на всё нарушают режим самоизоляции. Да и покажите ему как там у вас на шашлыки ходили.
Если сейчас устроить любой матч в той же Москве и не ограничивать поход на футбол, народу будет полно, причём даже без средств защиты.
Мостовой как будто не знает, что даже заражённые, забив на всё нарушают режим самоизоляции. Да и покажите ему как там у вас на шашлыки ходили.