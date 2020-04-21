Мостовой: «Какой человек рискнёт пойти на стадион после всего этого?»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал возможное возобновление чемпионата России.

Даже если РПЛ вернётся в июне, зрителей там 100 процентов не будет. Никто не должен даже возмущаться. Хотя мне не верится, что чемпионат возобновится уже в июне: либо позже, либо вообще решат завершить досрочно. Понятно, что футбол без зрителей не так интересен, но другого выхода нет. После всего, что творится в мире, какой человек рискнёт пойти на стадион?