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Мостовой: «Какой человек рискнёт пойти на стадион после всего этого?»

21 апреля 2020, 13:50

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал возможное возобновление чемпионата России. 

Даже если РПЛ вернётся в июне, зрителей там 100 процентов не будет. Никто не должен даже возмущаться. Хотя мне не верится, что чемпионат возобновится уже в июне: либо позже, либо вообще решат завершить досрочно. Понятно, что футбол без зрителей не так интересен, но другого выхода нет. После всего, что творится в мире, какой человек рискнёт пойти на стадион?

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Все комментарии
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
21 апреля в 19:50
...похвально брат! Я уже немолодой и наверно избалован классным футболом и мастерами мяча (14-ть ЧМ посмотрел), от того и смотрю выборочно,для души!!!
Шишанутый
Шишанутый ответ shur (раскрыть)
21 апреля в 19:19
А что есть какая то альтернатива сейчас белфутболу в Европе? Что есть то и смотрим. Я уже все команды изучил и игроков более менее знаю. Выбрал болеть за Энергетик БГУ, потому что там Яшхибоев играет он самый крутой в лиге, а еще там узбек Умаров есть. Буду их поддерживать.
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
21 апреля в 18:00
...вот Рон приедет в беларусь,тогда и пойду,но дело в том что он разумный чел
и рисковать ради фарта не станет,да и я не дурак!!! Ты до эпидемии белфут
смотрел,только честно,вряд ли и вдруг такой интерес,к чему?!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
21 апреля в 16:57
Не уже ли проблема прийти со справками,масками,в перчатках,да еще и температуру на входе мерять ?!?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 16:43
Мое окружение,родня,друзья все живут,как жили потому,что не быдло.Из за таких как вы над людьми издеваются бесы.Потом узнаешь,что с вами натворят.
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 14:46
Количество зрителей сократится раза в три, а у многих еще не будет денег на билеты.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ VAN ARM (раскрыть)
21 апреля в 14:39
Что если кто то не русский а еврей,немец,англичанин итд или русские лучше,умнее,богаче их?
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 14:36
что то ты не русский какой то))))))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 апреля в 14:23
Мостовой,тебе скорее всего платят за распространение страха.Пургу не гони! Посмотрите в ютую как итальянский профессор Мнтанари час фактами рассказывает о лже пандемии,кто от рака,сердечных болезней итд умершим пишут рак и за эту ложь больницам платят.
Профессора --медики США и России на видеоконференции более часа рассказывают фактами,что вся эта пандемия ложь,придумали внедрить в сердца страх а затем вакцинацию делать для своих коварных целей а быдла верит.
Мостовой лжец,лицемер,продажная шкура.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 14:15
Я уже давно понял, что говорить умные мысли не его фишка.
Если сейчас устроить любой матч в той же Москве и не ограничивать поход на футбол, народу будет полно, причём даже без средств защиты.
Мостовой как будто не знает, что даже заражённые, забив на всё нарушают режим самоизоляции. Да и покажите ему как там у вас на шашлыки ходили.
Climent
Climent
21 апреля в 14:07
А после чего этого?
shlomo
shlomo
21 апреля в 14:01
Лично я пойду....волков бояться, в лес не ходить...
Шишанутый
Шишанутый
21 апреля в 13:51
В Беларуси вон ходят зрители и все нормально. Матч Бреского Динамо даже больше тысячи зрителей собрал.
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