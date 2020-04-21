Все 20 клубов Серии А договорились возобновить сезон

1587479339

21 апреля 2020, 17:28

По информации итальянских СМИ , все 20 клубов Серии А приняли решение возобновить нынешний сезон.

Сообщается, что на сегодняшней видеоконференции боссы всех 20 клубов высшего футбольного дивизиона Италии пришли к единогласному решению о продолжении матчей сезона-2019/20, при условии, если правительство Италии даст зеленый свет в полном соответствии с правилами по защите здоровья и безопасности.

Отметим, что исходя из этой информации, свое решение изменил главный противник возобновления сезона — президент «Брешии» Массимо Челлино.