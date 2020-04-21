Все 20 клубов Серии А договорились возобновить сезон

По информации итальянских СМИ, все 20 клубов Серии А приняли решение возобновить нынешний сезон.
Сообщается, что на сегодняшней видеоконференции боссы всех 20 клубов высшего футбольного дивизиона Италии пришли к единогласному решению о продолжении матчей сезона-2019/20, при условии, если правительство Италии даст зеленый свет в полном соответствии с правилами по защите здоровья и безопасности.
Отметим, что исходя из этой информации, свое решение изменил главный противник возобновления сезона — президент «Брешии» Массимо Челлино.
Как скажут власти по ситуации с эпидемией так и будет.
Как скажут власти по ситуации с эпидемией так и будет.
Когда очередь дойдёт, конечно. Тоже недопонимание возникло...
Когда очередь дойдёт, конечно. Тоже недопонимание возникло...
Без штанов останутся, если не доиграют. И без еврокубков...
Без штанов останутся, если не доиграют. И без еврокубков...
Лайки ставить ваще не люблю, взгляни в профиль. Но в игнор за это бросать??
А если и бросил, зачем тогда про честность наезжать и про шаблоны?
Все в равных условиях, сейчас я опережу а через час меня опередят.
В том моем комменте было все по делу, сезон нужно доигрывать . У меня всё...
Лайки ставить ваще не люблю, взгляни в профиль. Но в игнор за это бросать??
А если и бросил, зачем тогда про честность наезжать и про шаблоны?
Все в равных условиях, сейчас я опережу а через час меня опередят.
В том моем комменте было все по делу, сезон нужно доигрывать . У меня всё...
Тебе не нравится, что иногда тебя опережают?
Но зачастую и ты меня лпережаешь, и что?
Я играю в рамках правил, что не в рамках затирают. Так что претензии твои мимо.
Кста, и за этот пост мне дадут полтинник, по чнстному ;)
Да, и как здесь прочитал, у тебя самого рыльце в пушку.
И в игнор меня загнал, молодец!
Тебе не нравится, что иногда тебя опережают?
Но зачастую и ты меня лпережаешь, и что?
Я играю в рамках правил, что не в рамках затирают. Так что претензии твои мимо.
Кста, и за этот пост мне дадут полтинник, по чнстному ;)
Да, и как здесь прочитал, у тебя самого рыльце в пушку.
И в игнор меня загнал, молодец!
Правильное решение...
Правильное решение...
Какие призы?
Какие призы?