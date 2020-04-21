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Все 20 клубов Серии А договорились возобновить сезон

21 апреля 2020, 17:28

По информации итальянских СМИ, все 20 клубов Серии А приняли решение возобновить нынешний сезон.

Сообщается, что на сегодняшней видеоконференции боссы всех 20 клубов высшего футбольного дивизиона Италии пришли к единогласному решению о продолжении матчей сезона-2019/20, при условии, если правительство Италии даст зеленый свет в полном соответствии с правилами по защите здоровья и безопасности.

Отметим, что исходя из этой информации, свое решение изменил главный противник возобновления сезона — президент «Брешии» Массимо Челлино.

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XL-965
XL-965
22 апреля в 12:50
Идиоты, на улице смертоносный вирус, люди гибнут пачками а им бы мячик погонять. Тут надо сказать спасибо что не заразились и не легли под ИВЛ, а им бы поразвлекаться.
Camellot
Camellot
22 апреля в 10:24
Всегда хотел задать вопрос буфону, какого проигрывать специи в серии б
нечитайло
нечитайло
22 апреля в 06:16
И это правильно
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 22:12
Что толку с клубами обсуждать?

Как скажут власти по ситуации с эпидемией так и будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Youngberg (раскрыть)
21 апреля в 22:08
У меня ещё вопросец к тебе АББревиатурному прозвучал, хорошо бы ответ получить.
Когда очередь дойдёт, конечно. Тоже недопонимание возникло...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 22:02
Да куда ж они денутся с подводной лодки? Телевизионные права, реклама и прочая лабуда.
Без штанов останутся, если не доиграют. И без еврокубков...
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 21:56
Правильное решение
Тага Дага
Тага Дага
21 апреля в 20:54
Обязательно нужно доиграть все чемпионаты..думаю после 20 мая можно играть везде.
Legend 6
Legend 6 ответ Youngberg (раскрыть)
21 апреля в 20:54
Раз Жигули не дарят, тогда я тоже пасс
Youngberg
Youngberg ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 апреля в 20:04
Прочитал, у меня тоже всё! Мы друг друга не поймём. Так бывает.
Jin-Ho
Jin-Ho
21 апреля в 19:53
договорились, но как получится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Youngberg (раскрыть)
21 апреля в 19:41, ред.
Теперь вспомнил. Было такое дело, мог забегаться, забыть ответить, да и зачем?
Лайки ставить ваще не люблю, взгляни в профиль. Но в игнор за это бросать??
А если и бросил, зачем тогда про честность наезжать и про шаблоны?
Все в равных условиях, сейчас я опережу а через час меня опередят.
В том моем комменте было все по делу, сезон нужно доигрывать . У меня всё...
Youngberg
Youngberg ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 апреля в 19:27
По поводу игнора! Вы написали мне комментарий, по поводу первого комментария, что я вас опережаю, что 50 очк. дают только один раз в час. Я вам ответил, извинился, написал почему так получилось. Вы не ответили мне ни комментарием, ни лайком, что прочитали мой комм. Поэтому я Вас отправил в игнор. Зачем читать комментарии юзера, который тебе пишет, но не отвечает. Надеюсь помните то, о чём я написал! Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай других.
dimagas2
dimagas2 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
21 апреля в 19:08
А много это сколько?Или когда начнут умирать родственники тогда допрет?
Youngberg
Youngberg ответ Legend 6 (раскрыть)
21 апреля в 19:01
Честно говоря не знаю, у меня другая цель, поэтому о призах смутное представление. Когда то были футболки, но потом что - то ещё добавили. Если интересно, почитай в условиях конкурса прогнозов там должно быть написано. Но жигулей точно нет, так что, не надейся)
Эльмот
Эльмот ответ Youngberg (раскрыть)
21 апреля в 18:55, ред.
А комментарии будут от всех твоих клонов, которые играют без жульничества, или только от тебя? Над этими комментариями весь сайт угорает.
Youngberg
Youngberg ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 апреля в 18:53
Моё рыльце очистится от пушка, когда завершится конкурс, в моём подробном комментарии. Кстати, тот, о ком я написал тебе лайк поставил)
Youngberg
Youngberg ответ Эльмот (раскрыть)
21 апреля в 18:40
Если ты прочитал мои комментарии, то галиматью пишешь ты. Если прочитал не понимая сути комментария, то это твои проблемы. Провокационными комментариями меня ты спровоцируешь, не тот случай.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 18:38, ред.
Юнгберг, что то не так? Турнир будет завершён, медали распределят по заслугам,
Тебе не нравится, что иногда тебя опережают?
Но зачастую и ты меня лпережаешь, и что?
Я играю в рамках правил, что не в рамках затирают. Так что претензии твои мимо.
Кста, и за этот пост мне дадут полтинник, по чнстному ;)

Да, и как здесь прочитал, у тебя самого рыльце в пушку.
И в игнор меня загнал, молодец!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ dimagas2 (раскрыть)
21 апреля в 18:37
2 млн.от 7 млрд.это примерно 0.03%.Это много?
Эльмот
Эльмот ответ Youngberg (раскрыть)
21 апреля в 18:33
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ dimagas2 (раскрыть)
    21 апреля в 18:32
    Посмотри статистику сколько ежегодно умирает от гриппа и пневмонии.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    21 апреля в 18:30
    Челлино в пролете...
    Правильное решение...
    Youngberg
    Youngberg ответ Kuvan (раскрыть)
    21 апреля в 18:26
    Не тебе писать мне по поводу клонов))
    Youngberg
    Youngberg ответ Эльмот (раскрыть)
    21 апреля в 18:24
    Я играю с тремя клонами конкретно против обладателя, который имеет около 400х сот клонов, половина из которых участвует в этом конкурсе. Свои клоны я не прячу, так как пишу комментарии в строгой последовательности один за другим, все, кто участвует в этом конкурсе это видят. (ПРАВИЛАМИ ЭТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО!!!) На все остальные вопросы отвечу после завершения конкурса в своём объёмном комментарии! Повторяю, я не буду получать призы, если выиграю, не претендую на ВИП. Моя цель чётко и ясно указана в предыдущем комментарии! Мне не надо 10 и более призов в одном конкурсе, как некоторым...
    Kuvan
    Kuvan ответ Youngberg (раскрыть)
    21 апреля в 18:18
    А SSPZ и Q-J-G так же думают?
    Эльмот
    Эльмот ответ Youngberg (раскрыть)
    21 апреля в 18:15
    А ты с тремя клонами честно играешь?
    Legend 6
    Legend 6 ответ Youngberg (раскрыть)
    21 апреля в 18:05
    А чем суть конкурса?
    Какие призы?
    dimagas2
    dimagas2 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
    21 апреля в 18:04
    2 млн людей заразилось и 170 т умерли ,а еще какие-то весьма "умные" персоны что-то кукарекают.
    Youngberg
    Youngberg ответ Legend 6 (раскрыть)
    21 апреля в 18:03
    За справедливость, за равные условия для всех участников КП, за игру без жульничества. За то, чтобы соккер становился лучше, лучше и лучше. Если будет желание зайди в конкурс прогнозов и почитаешь мой комментарий по этому вопросу, после окончания конкурса. Независимо от результата конкурса официально заявляю, что на призы не претендую, как и первый раз когда играл и выиграл три приза, но не получал их по собственному желанию. Никаких корыстных целей в КП не имею, только для честного справедливого конкурса прогнозов для всех. Зачем тогда играю?! Чтобы быть объективным,чтобы нигде ни в чём не ошибиться, обращаясь к уважаемой администрации, надо пройти КП от А ДО Я, самому в нём участвовать, лишь только потом выходить на администрацию с предложениями, пожеланиями, с корректировкой некоторых правил, чтобы не было лазейки для тех, кто выигрывает с помощью жульничества. Таких немного, но к сожалению есть!
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