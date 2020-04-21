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Президент ПСЖ: «Надеюсь, игроки согласятся на понижение зарплаты»

21 апреля 2020, 19:11

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выразил надежду, что игроки команды согласятся на понижение зарплаты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Надеюсь, что игроки ПСЖ приложат некоторые усилия для поддержки своего клуба. Они знают свои обязанности. Я знаю, что мы не самые бедные в текущей ситуации. Но в сложившейся ситуации мы рискуем понести огромные потери, так как у нас большие зарплаты.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 21:35
сами не знаю что делать))
Nazi
Nazi
21 апреля в 20:39
Всех кто не согласится гнать нак в шею. Лично я бы так и сделал, чисто гипотетически. Пол мира и так будучи беднее некуда стало почти бомжом, а эти редиски михзн на ВРЕМЕННОЕ, ЧАСТИЧНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ОГРОМЕННЫХ ЗАРПЛАТ НЕ ИДУТ.

Да Иосиф, царство ему небесное, их бы расстрелял с конфискацией имущества.
ДСА
ДСА
21 апреля в 19:52
Один месяц - это всего лишь примерно 8,5 процентов от зарплаты, у шейхов денег хватит!
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 19:16
Только этого и ждут
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