Президент ПСЖ: «Надеюсь, игроки согласятся на понижение зарплаты»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выразил надежду, что игроки команды согласятся на понижение зарплаты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Надеюсь, что игроки ПСЖ приложат некоторые усилия для поддержки своего клуба. Они знают свои обязанности. Я знаю, что мы не самые бедные в текущей ситуации. Но в сложившейся ситуации мы рискуем понести огромные потери, так как у нас большие зарплаты.