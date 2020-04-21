Ван Перси рассказал, как ван Гал выгнал его из «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси рассказал о том, как ему пришлось покинуть манкунианский клуб в 2015 году после разговора с Луи ван Галом.
У меня был разговор с Луи ван Галом, он сказал мне: «Робин, наши пути расходятся. Я тренер, а ты игрок, и ты должен уйти, твое время истекло».
Я ему: «Но у меня действующий контракт». А он ответил: «Мне все равно».
Это было очень безжалостно.
Ранее Робин ван Перси признался, что был рад играть за «Ман Юнайтед».
Ван Гаал: Но ведь я выиграл Кубок Англии
Руководство: "Нам все равно"
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Все же карма существует
Ван Гаал: Но ведь я выиграл Кубок Англии
Руководство: "Нам все равно"
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Все же карма существует