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Ван Перси рассказал, как ван Гал выгнал его из «Манчестер Юнайтед»

21 апреля 2020, 12:41

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси рассказал о том, как ему пришлось покинуть манкунианский клуб в 2015 году после разговора с Луи ван Галом

У меня был разговор с Луи ван Галом, он сказал мне: «Робин, наши пути расходятся. Я тренер, а ты игрок, и ты должен уйти, твое время истекло».

Я ему: «Но у меня действующий контракт». А он ответил: «Мне все равно».

Это было очень безжалостно. 

Ранее Робин ван Перси признался, что был рад играть за «Ман Юнайтед».

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Ice van Reed
Ice van Reed
21 апреля в 20:28, ред.
А спустя сезон
Ван Гаал: Но ведь я выиграл Кубок Англии
Руководство: "Нам все равно"
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Все же карма существует
рус фан
рус фан ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
21 апреля в 18:28, ред.
Сейчас уже можно признать что Ван Гаал провалился в МЮ, один кубок это мало для такого клуба. На Ваш взгляд Сульшер задержится ли в команде надолго.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ рус фан (раскрыть)
21 апреля в 17:59, ред.
Выиграл Кубок Англии во второй сезон. Но его уволили из-за невыхода в ЛЧ и был свободен Моуриньо. Голландец тогда часто получал травмы, видимо из-за этого его попросили. Зато благодаря этому в какой-то степени свой шанс получил Рэшфорд из-за нехватки нападающих.
рус фан
рус фан
21 апреля в 15:26, ред.
Безжалостный Ван Гаал мало что выиграл с МЮ, продажа Ван Перси и Димарии были напрасны, так что возможно тог да лучше было уволить тренера.
311
311
21 апреля в 14:26
Карма прилетела за Арсенал!)
anyway
anyway
21 апреля в 14:05
после ЧМ 2014 не думал что так случится...
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 13:09
два вана не ужились в одной берлоге)))))
Climent
Climent
21 апреля в 13:03
Так бывает.
beefs
beefs
21 апреля в 12:43
Если заслужил так и должно быть
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