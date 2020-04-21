Ван Перси рассказал, как ван Гал выгнал его из «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал о том, как ему пришлось покинуть манкунианский клуб в 2015 году после разговора с .

У меня был разговор с Луи ван Галом, он сказал мне: «Робин, наши пути расходятся. Я тренер, а ты игрок, и ты должен уйти, твое время истекло».

Я ему: «Но у меня действующий контракт». А он ответил: «Мне все равно».

Это было очень безжалостно.