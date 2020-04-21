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Скоулз: «Все знают, что Погба очень талантлив»

21 апреля 2020, 15:15

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в интервью UTD Podcast сравнил полузащитника команды Поля Погба с легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом.

Я играл с Полем некоторое время. Все знают, что он очень талантлив. Погба великолепно играл за «Ювентус» и за сборную Франции на ЧМ-18, в МЮ он тоже показывает хорошую игру.

Его можно сравнить с Джеррардом, ведь Погба тоже может делать на поле абсолютно всё.

Недавно Погба рассказал, что стало последней каплей перед его уходом из клуба в 2012 году.

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Все комментарии
AgentART
AgentART
21 апреля в 16:06
Пока от этого толку маловато.
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 15:52
Одного таланта мало
dimagas2
dimagas2
21 апреля в 15:23
Все не знают,спросите бабок у подъезда)))
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 15:21
это сомнений не вызывает)) только не пользуется он им на полную)))
DanjaG
DanjaG
21 апреля в 15:17
Посмотрим что получится из его таланта.
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