Скоулз: «Все знают, что Погба очень талантлив»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью UTD Podcast сравнил полузащитника команды с легендой «Ливерпуля» .

Я играл с Полем некоторое время. Все знают, что он очень талантлив. Погба великолепно играл за «Ювентус» и за сборную Франции на ЧМ -18, в МЮ он тоже показывает хорошую игру.

Его можно сравнить с Джеррардом, ведь Погба тоже может делать на поле абсолютно всё.