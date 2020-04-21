Скоулз: «Все знают, что Погба очень талантлив»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в интервью UTD Podcast сравнил полузащитника команды Поля Погба с легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом.
Я играл с Полем некоторое время. Все знают, что он очень талантлив. Погба великолепно играл за «Ювентус» и за сборную Франции на ЧМ-18, в МЮ он тоже показывает хорошую игру.
Его можно сравнить с Джеррардом, ведь Погба тоже может делать на поле абсолютно всё.
Недавно Погба рассказал, что стало последней каплей перед его уходом из клуба в 2012 году.