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Рэшфорд: «Я бы не успел подготовиться к Евро в 2020 году»

21 апреля 2020, 18:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил, что из-за травмы не успел бы как следует подготовиться к Евро-2020. 

Скорее всего, я вернулся бы к тренировкам с командой к середине или концу апреля. Но я бы поспешил, так как не хотел пропустить Евро-2020. Вряд ли я был бы на 100 процентов готов играть на этом турнире, даже под конец сезона, но я этого очень хотел.

С тех пор многое изменилось в связи с коронавирусом, поэтому моему телу было неплохо дать время полностью восстановиться.

Ранее Маркус признался, что сделал большой шаг вперёд, когда в команде играл Златан Ибрагимович, а тренером был Жозе Моуриньо

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Все комментарии
beefs
beefs
21 апреля в 18:58
чемпионат не пострадал бы
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 18:43
да не велика потеря бы была)) подумаешь какая звезда)))
Comdiv
Comdiv
21 апреля в 18:11
Это дело не шуточное.
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 18:10
Теперь готовься не хочу)))
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 18:10
Молодым и перспективным перенос в целом - в плюс. А вот старичкам кому за 30 - это не очень хорошо. За год можно и подсесть.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 18:02
а кто его знает.
shlomo
shlomo
21 апреля в 18:01
Ну теперь времени предостаточно....
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