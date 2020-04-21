Рэшфорд: «Я бы не успел подготовиться к Евро в 2020 году»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что из-за травмы не успел бы как следует подготовиться к Евро-2020.

Скорее всего, я вернулся бы к тренировкам с командой к середине или концу апреля. Но я бы поспешил, так как не хотел пропустить Евро-2020. Вряд ли я был бы на 100 процентов готов играть на этом турнире, даже под конец сезона, но я этого очень хотел.

С тех пор многое изменилось в связи с коронавирусом, поэтому моему телу было неплохо дать время полностью восстановиться.