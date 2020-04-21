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Скамакка: «Не думаю о „Милане“»

21 апреля 2020, 15:32

Нападающий «Асколи» Джанлука Скамакка в интервью Corriere dello Sport прокомментировал слухи о том, что он может перейти в «Милан». Напомним, что права на игрока принадлежат «Сассуоло», а за «Асколи» он выступает на правах аренды.

«Милан»? Сейчас у меня другие приоритеты, ведь нужно тренироваться и следить за своим здоровьем во время эпидемии, а уже после этого все мысли будут направлены на завершение сезона, если он будет доигран.

Ранее итальянская пресса сообщала, что Скамакка может заменить в «Милане» Златана Ибрагимовича, который этим летом может покинуть клуб

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Karabal
Karabal
21 апреля в 17:08
Какой ему Милан?
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 16:15
пока рано о милане думать))) работай что бы милан о тебе думал)))
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 15:33
Необходимы опыт и ещё раз опыт.
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