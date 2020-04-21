Скамакка: «Не думаю о „Милане“»

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21 апреля 2020, 15:32

Нападающий «Асколи» в интервью Corriere dello Sport прокомментировал слухи о том, что он может перейти в «Милан». Напомним, что права на игрока принадлежат «Сассуоло», а за «Асколи» он выступает на правах аренды.

«Милан»? Сейчас у меня другие приоритеты, ведь нужно тренироваться и следить за своим здоровьем во время эпидемии, а уже после этого все мысли будут направлены на завершение сезона, если он будет доигран.

Ранее итальянская пресса сообщала, что Скамакка может заменить в «Милане» Златана Ибрагимовича, который этим летом может покинуть клуб.