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Газзаев: «ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на мировой арене»

22 апреля 2020, 17:19

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о закрытии сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций «армейцев».

Такой альянс прекрасного менеджмента в лице Евгения Гинера и ВЭБа, должен помочь ЦСКА вернуть все свои позиции в отечественном футболе. Также такое сотрудничество поможет ставить клубу глобальные задачи на международной арене. Я только приветствую то решение, которое было сегодня принято.

Нынешнему поколению футболистов необходимо понимать, что ЦСКА большой клуб с великими традициями и историей. Молодым игрокам нужно соответствовать тем игрокам, которые присутствуют на сегодняшний день в клубе. ЦСКА на данный момент соответствует тем задачам и целям, которые стояли перед клубом на протяжении всей истории.

В завершении хочу поздравить ещё раз и президента Гинера и руководство ВЭБа с очень перспективным сотрудничеством.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 19:29
Б\у тренер насмешил...
112910415
112910415
22 апреля в 19:18
а банку это надо ?
oFANATo
oFANATo ответ Karabal (раскрыть)
22 апреля в 19:03, ред.
Как бы не как бы....это как если бы у бабушки была борода она была бы дедушкой.
Когда зенит будет играть с Реалом, Барсой? А то все время позориться с евросередняками.
Великолепный
Великолепный
22 апреля в 18:59
Ну что ж, теперь будем смотреть как ВЭБ будет выполнять свои заявления.
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 18:52
Посмотрим, как будет, ЦСКА удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 18:49
Согласен, не трындели, но вечно были под колпаком у Миллера.)))))
Karabal
Karabal ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 18:35
С сегодняшим Реалом как бы 7-0 не опозориться.
zsb1961
zsb1961
22 апреля в 18:25
Неплохой вариант!
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 18:20
На спорт деньги есть, на зарплаты денег нет.
VIPded
VIPded
22 апреля в 18:19
Удачи ЦСКА!!!
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 18:11, ред.
ЦСКА большой клуб с великими традициями и историей.

ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на мировой арене.

Время покажет!
oFANATo
oFANATo ответ 13ROS13 (раскрыть)
22 апреля в 18:10
Или у Реала)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
22 апреля в 18:09
Дак мы никогда и не трындели про частно-честный гинер-клаб...
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 18:04
Красиво говорит Валера, прям зачитаешься. Посмотрим , что будет в реальности.
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 18:04
Не факт что так будет)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 18:02
Как болельщику Зенита, скажу коротко :
Чья бы корова мычала)))))).
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
22 апреля в 18:02
У Гинера за долги отжали клуб, с чем его Газзаев и поздравляет.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 18:02
Проект грандиозный но толку знай не будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Binger (раскрыть)
22 апреля в 17:48
"народная" команда это другой клуб, рядом с которым быть противно из-за "духа"
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 17:42
время покажет) а пока не ясно)
Binger
Binger
22 апреля в 17:29
ЦСКА поистине народный клуб, живет исключительно за счет народа без всякой отдачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 17:26
Клуб окончательно стал государственным. Хотя и раньше гинер исправно доил госпредприятия на свой якобы частный клубик...
13ROS13
13ROS13
22 апреля в 17:26
Главной будет - реванш у Ференцвароша.
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 17:19
В футболе все возможно.
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