Газзаев: «ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на мировой арене»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о закрытии сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций «армейцев».
Такой альянс прекрасного менеджмента в лице Евгения Гинера и ВЭБа, должен помочь ЦСКА вернуть все свои позиции в отечественном футболе. Также такое сотрудничество поможет ставить клубу глобальные задачи на международной арене. Я только приветствую то решение, которое было сегодня принято.
Нынешнему поколению футболистов необходимо понимать, что ЦСКА большой клуб с великими традициями и историей. Молодым игрокам нужно соответствовать тем игрокам, которые присутствуют на сегодняшний день в клубе. ЦСКА на данный момент соответствует тем задачам и целям, которые стояли перед клубом на протяжении всей истории.
В завершении хочу поздравить ещё раз и президента Гинера и руководство ВЭБа с очень перспективным сотрудничеством.
Когда зенит будет играть с Реалом, Барсой? А то все время позориться с евросередняками.
Когда зенит будет играть с Реалом, Барсой? А то все время позориться с евросередняками.
ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на мировой арене.
Время покажет!
ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на мировой арене.
Время покажет!
Чья бы корова мычала)))))).
Чья бы корова мычала)))))).