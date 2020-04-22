Тренер «Зенита»: «Когда я последний раз был с семьей? Три месяца назад»

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино рассказал, как в Италии проходит карантин.

Когда я последний раз был с семьей? Три месяца назад они прилетали на три дня. Теперь родные дома в Италии. Это регион Пьемонт. Все здоровы, находятся в самоизоляции, так же как и все сейчас. Дети занимаются на дистанционном обучении… Я очень надеюсь, что вся эта пандемия скоро закончится и всё будет хорошо. Финал должен быть счастливым.

По сколько часов я разговариваю с семьей? Бывает по три-четыре часа, если не занят на вебинаре или не участвую в скайп-конференции! Но я живу в Петербурге, они в Турине, поэтому, конечно, мы очень скучаем друг по другу. Понятно, что из-за моей работы так бывало и раньше. В то же время мы всегда встречаемся в декабре, на Пасху, вместе проводим летние каникулы. В этом году Пасху уже пропустили. Но ничего, надеюсь, что в июне, если мы возобновим чемпионат, они смогут приехать в Петербург или у меня появится возможность навестить их в Италии. Хотя сегодня говорить обо всем этом сложно. Посмотрим, как будут разворачиваться события. Пока этого никто не может сказать.

В Италии идет ситуация на улучшение? Да, но она до сих пор еще не очень хорошая, хотя действительно видны небольшие позитивные сдвиги. Однако, допустим, в моем регионе по-прежнему всё тяжело, к сожалению. Умирает очень много людей.