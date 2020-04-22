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Карпин поделился мнением о коронавирусе

22 апреля 2020, 16:20

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о пандемии коронавируса.

Не надо создавать панику, но и преуменьшать не стоит. Надо отнестись к этому достаточно серьезно. Наверное, это не чума в том смысле слова, как это было в истории ранее, но безалаберно относиться к вирусу, естественно, нельзя.

Не знаю, как в других местах, наверное, в Москве еще жестче, чем у нас в Ростове. Но у нас за территорию дома выбираюсь, если только в магазин или в клинику, когда надо на медосмотр младшей дочери. И все — домой. Еду или если что-то требуется из вещей, заказываем по доставке.

Ранее Карпин дал ответ на вопрос об интересе «Локомотива».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
22 апреля в 18:54
Здраво рассуждает, как обычно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
22 апреля в 18:09
Скоро узнаете что такое "коронрвирус" когда начнется голод и бунты.Заколебали уже,сколько можно пугать людей.Страх хуже чумы и холеры.Лучше Бога боялись бы за свои грехи.
Короновирус убивает,убивает,убивает,бойтесь,страшитесь,сидите дома,маски одевайте,сдыхайте,сдохните итд.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 17:02
Коронавирус конечно не чума но пренебрегать им не следует.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 16:54
как есть так и сказал
112910415
112910415
22 апреля в 16:51
надо всё пережить
и мы переживём !
Clavан
Clavан
22 апреля в 16:34
Все так живут.
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 16:24
Наверное, скоро Карпин уйдет в Локомотив.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 16:21
Сегодня просто день Карпина!
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