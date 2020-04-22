Карпин поделился мнением о коронавирусе

Главный тренер «Ростова» поделился мнением о пандемии коронавируса.

Не надо создавать панику, но и преуменьшать не стоит. Надо отнестись к этому достаточно серьезно. Наверное, это не чума в том смысле слова, как это было в истории ранее, но безалаберно относиться к вирусу, естественно, нельзя.

Не знаю, как в других местах, наверное, в Москве еще жестче, чем у нас в Ростове. Но у нас за территорию дома выбираюсь, если только в магазин или в клинику, когда надо на медосмотр младшей дочери. И все — домой. Еду или если что-то требуется из вещей, заказываем по доставке.