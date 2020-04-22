Пономарёв — о сделке ЦСКА с ВЭБ.РФ: «Жалко Гинера, столько труда он вложил»

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о закрытии сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ . РФ 77,63% акций «армейцев».

Допускаю, что Евгений Леннорович Гинер находится не совсем в хорошем финансовом положении, так что сделку оценю как правильную. Будь всё хорошо, он бы никогда не отдал своё детище. Он столько труда и нервов вложил в клуб, арену и академию. Жалко его.