Пономарёв — о сделке ЦСКА с ВЭБ.РФ: «Жалко Гинера, столько труда он вложил»

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о закрытии сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций «армейцев».
Допускаю, что Евгений Леннорович Гинер находится не совсем в хорошем финансовом положении, так что сделку оценю как правильную. Будь всё хорошо, он бы никогда не отдал своё детище. Он столько труда и нервов вложил в клуб, арену и академию. Жалко его.
С новыми владельцами команда не потеряет тот самый «армейский» дух. Как мы были ЦСКА, так им и останемся. «Динамо» же не потеряло, когда пришёл ВТБ. Сейчас банки и крупные компании всё прибирают к рукам, у них денег полно, куры не клюют. Тем более это не их деньги.
Если есть что сказть на футбольную тему-скажи, на банковске темы не ко мне.
Если есть что сказть на футбольную тему-скажи, на банковске темы не ко мне.
Короче, армейцев скоро банкирами будут кликать.
Короче, армейцев скоро банкирами будут кликать.
ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на мировой арене.
ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на мировой арене.