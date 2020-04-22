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Пономарёв — о сделке ЦСКА с ВЭБ.РФ: «Жалко Гинера, столько труда он вложил»

22 апреля 2020, 17:25

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о закрытии сделки по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ 77,63% акций «армейцев».

Допускаю, что Евгений Леннорович Гинер находится не совсем в хорошем финансовом положении, так что сделку оценю как правильную. Будь всё хорошо, он бы никогда не отдал своё детище. Он столько труда и нервов вложил в клуб, арену и академию. Жалко его.

С новыми владельцами команда не потеряет тот самый «армейский» дух. Как мы были ЦСКА, так им и останемся. «Динамо» же не потеряло, когда пришёл ВТБ. Сейчас банки и крупные компании всё прибирают к рукам, у них денег полно, куры не клюют. Тем более это не их деньги.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 13ROS13 (раскрыть)
22 апреля в 22:48
Явно не у пенсионеров.
Если есть что сказть на футбольную тему-скажи, на банковске темы не ко мне.
Binger
Binger
22 апреля в 22:44
Еврей поигрался с командой и, похоже, бросил.
Karabal
Karabal
22 апреля в 20:41
Коням недолго осталось, в лучшем случае если повторят судьбу Торпедо.
13ROS13
13ROS13 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
22 апреля в 20:37
А государство для банка где деньги берет?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ CPS (раскрыть)
22 апреля в 19:47
Деятельность ВЭБ. РФ является государственной корпорацией развития и инвестиционным банком, чьи главные задачи — создание условий для экономического роста и стимулирование инвестиций в проекты развития экономики России.
CPS
CPS ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
22 апреля в 19:44
Полное незнание ВЭБ банка.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 19:44
А не напомнишь, как у вас арена называется и с чего это вдруг?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Clavан (раскрыть)
22 апреля в 19:41
Да, согласен,спарток лучше не пускать в европу, а отправить в пердив.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Karabal (раскрыть)
22 апреля в 19:40, ред.
А каким образом ВЭБ обдерет пенсионеров, если они на работают с физлицами?
Karabal
Karabal
22 апреля в 19:36
ВЭБ обдерет пенсионеров и будет поддерживать цска.
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 19:31
"Король умер.Да здравствует король"? А футбол как вид спорта умер давно.Шоу никуда не денется,только качество может измениться,в какую-то сторону.
ДСА
ДСА
22 апреля в 19:23, ред.
Отжали клуб всего лишь.
Великолепный
Великолепный
22 апреля в 19:07
Ну что ж, теперь будем смотреть как ВЭБ будет выполнять свои заявления.
112910415
112910415
22 апреля в 18:52
такие времена
Climent
Climent
22 апреля в 18:36
Гинер все что наворовал непосильным трудом вложил, но даже евреи-урки иногда ошибаются.
AgentART
AgentART ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 18:33
Причем здесь Зенит, если коням конец корячится?
makkie
makkie
22 апреля в 18:30
Динамо как раз всё растеряло... особенно в период португальского засилия.
Короче, армейцев скоро банкирами будут кликать.
DVOK68
DVOK68
22 апреля в 18:19
Да,верно.Динамо хороший пример.
berda2003
berda2003
22 апреля в 18:14
скоро комментаторы будут в микрофон кричать: " На поле выходят "Миллеровцы", "Шуваловцы", "Костинцы" и т.д.
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 18:13, ред.
ЦСКА большой клуб с великими традициями и историей.
ВЭБ.РФ поможет ЦСКА ставить глобальные задачи на мировой арене.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 17:58
Читал. Там сильное лобби , которое старается все обелить и замять.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 17:54
Там ситуация с Старостиными не простая. Реально такой криминал в скрылся, что диву даёшь ся. И участие в восстании Спартака не отмажет
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 17:53
Напрасно Вова расплакался, все будет нормально - определенно!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 17:49
А братья Старостины в восстании Спартака участвовали, а мужики то не знали.
beefs
beefs
22 апреля в 17:48
да трудновато, по-видимому Гинеру
Clavан
Clavан
22 апреля в 17:45
А все началось с позоров в Европе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AgentART (раскрыть)
22 апреля в 17:38
Зенит весь источает аромат святого мюллера
Adepta
Adepta
22 апреля в 17:37
Начался закат клуба, немногочисленные болельщики которого называют его великим.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 17:36
Чего его жалеть, он сейчас в разы более богатый человек, имеет диверсифицированный портфель компаний.
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 17:35
Государство сказало надо, Гинер ответил есть. Гыгыгы
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