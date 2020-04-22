Канделаки: «Реакция государства на эпидемию коронавируса — не ошибка»

Главный редактор «Матч ТВ» Тина Канделаки порассуждала о пандемии коронавируса в России.
Давайте оставим иллюзии: реакция государства на эпидемию — не ошибка. Заболеют очень и очень многие, и новости в интернете станут вашими личными новостями.
Каждый новый случай заражения через неделю поставит человека перед развилкой: повезло/не повезло, кашель или вентиляция легких в стационаре.
Не ждите, пока жизнь преподаст вам болезненный урок. Поймите, наконец: ваше здоровье и здоровье тех, кто вам небезразличен, во многом находится в ваших руках.
Не спешите догнать и перегнать Америку в дурости, расхлябанности и отсутствии должных мер защиты. Иначе мы резко поднимемся в таблице стран, где ситуация выходит из-под контроля. А это вопрос многих человеческих жизней.
Также недавно Канделаки поделилась мнением о выступлении президента России Владимира Путина на тему пандемии коронавируса.
Приветствую, Валерий.
Приветствую, Валерий.
Щас же вроде можно их нумеровать, тем более и цари настоящие под номерами ходили ;)
Щас же вроде можно их нумеровать, тем более и цари настоящие под номерами ходили ;)
Зато дождётся Сашек Билых, Ярошей и им подобных. Аха-ха)
Зато дождётся Сашек Билых, Ярошей и им подобных. Аха-ха)
но Тина от этого лучше не становится
но Тина от этого лучше не становится
Но я всё же поправлю Thinathin (Тинатин, так это звучит по-грузински) ,
Реакция государства на ВСЁ ! не ошибка !
А Америку нам не догнать даже в дурости , не так ли , Тина ?
Но я всё же поправлю Thinathin (Тинатин, так это звучит по-грузински) ,
Реакция государства на ВСЁ ! не ошибка !
А Америку нам не догнать даже в дурости , не так ли , Тина ?
Пока высидишь очередь, то состариться и умереть можно. При совке у нас только на посёлке было 4 больницы, а теперь лишь одна.(((
Пока высидишь очередь, то состариться и умереть можно. При совке у нас только на посёлке было 4 больницы, а теперь лишь одна.(((
Слушай женщину и делай наоборот. Это старая, народная мудрость. Аха-ха)
Слушай женщину и делай наоборот. Это старая, народная мудрость. Аха-ха)