ГлавнаяНовости

Канделаки: «Реакция государства на эпидемию коронавируса — не ошибка»

22 апреля 2020, 18:17

Главный редактор «Матч ТВ» Тина Канделаки порассуждала о пандемии коронавируса в России.

Давайте оставим иллюзии: реакция государства на эпидемию — не ошибка. Заболеют очень и очень многие, и новости в интернете станут вашими личными новостями.

Каждый новый случай заражения через неделю поставит человека перед развилкой: повезло/не повезло, кашель или вентиляция легких в стационаре.

Не ждите, пока жизнь преподаст вам болезненный урок. Поймите, наконец: ваше здоровье и здоровье тех, кто вам небезразличен, во многом находится в ваших руках.

Не спешите догнать и перегнать Америку в дурости, расхлябанности и отсутствии должных мер защиты. Иначе мы резко поднимемся в таблице стран, где ситуация выходит из-под контроля. А это вопрос многих человеческих жизней.

Также недавно Канделаки поделилась мнением о выступлении президента России Владимира Путина на тему пандемии коронавируса.

Все новости
Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»
Сегодня, 04:47 Комментарии3
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии13
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SuperGobb
SuperGobb ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:55
Я бы рассказал, но и этот аккаунт приберут.

Приветствую, Валерий.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ SuperGobb (раскрыть)
вчера в 07:18
Кость, а как же с Князьями, софсем туго?
Щас же вроде можно их нумеровать, тем более и цари настоящие под номерами ходили ;)
Bordend
Bordend
вчера в 00:39
Конделаке лучше Петрояну помогать на сцене вместо Степаненки.
neukomm
neukomm
22 апреля в 22:40
Кто "такая" Канделаки? Какое она имеет отношение к спорту? Почему она главвред Матч ТВ? Зачем она на сайте soccer.ru? Зачем нам знать ее поганое мнение???
SuperGobb
SuperGobb ответ свинина (раскрыть)
22 апреля в 22:10
Верно, не дождётся.
Зато дождётся Сашек Билых, Ярошей и им подобных. Аха-ха)
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 20:36
Канделаки Матч ТВ загубила, теперь в пандемию полезла.
Стеллс
Стеллс
22 апреля в 20:31, ред.
Все мы ещё те вирусологи.А ведь есть наставления,где чётко прописаны цифры при которых начинается эпидемия,пандемия,количество больных при котором вводится карантин.На них вообще не обращают внимания.А "самоизоляция" это что?Да и Китай не вводил карантин во всей стране и заражений не было,как с этим?
свинина
свинина ответ SuperGobb (раскрыть)
22 апреля в 20:17
Тебя там кстати в Украине колышок ждет не дождется))
Q-J-G
Q-J-G
22 апреля в 20:15
Никак, нигде без Канделаки не обойтись.
112910415
112910415
22 апреля в 19:33
реакция государства в целом адекватна
но Тина от этого лучше не становится
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 19:24
А в это время эта..... жрет икру красную ложками.
Roman73
Roman73
22 апреля в 19:20, ред.
Канделаки--это окончательный вердикт !
Но я всё же поправлю Thinathin (Тинатин, так это звучит по-грузински) ,
Реакция государства на ВСЁ ! не ошибка !
А Америку нам не догнать даже в дурости , не так ли , Тина ?
Faustello
Faustello
22 апреля в 19:12
Что ещё может сказать это...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
22 апреля в 19:09, ред.
Тина Гивиевна, скажите, а продавать обычные маски по 10 рублей штучка до кризиса за 980 рублей/5 штук не ошибка? (Тина продает по 980 рублей масочки на своем сайте) Совесть ничего, позволяет наживаться?) Хотя была бы она тут.
SuperGobb
SuperGobb ответ Adepta (раскрыть)
22 апреля в 18:54
Разве только масок? А больниц?
Пока высидишь очередь, то состариться и умереть можно. При совке у нас только на посёлке было 4 больницы, а теперь лишь одна.(((
SuperGobb
SuperGobb ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 18:46
Шутишь, Валера?)
Слушай женщину и делай наоборот. Это старая, народная мудрость. Аха-ха)
Adepta
Adepta
22 апреля в 18:39
Отсутствие масок уже преступление.
SuperGobb
SuperGobb
22 апреля в 18:37
Правильно. Не ошибка, а преступление против своего народа. На кол всё правительство!
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 18:35
Ждём мстительной речи утки против канделаки.
13ROS13
13ROS13
22 апреля в 18:31
А Канделаки уже адвокат государства?
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 18:24
наверное ей губерня текст писал)))))))))))
beefs
beefs
22 апреля в 18:17
она еще знаток по короне
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 18:17
Надеюсь она права...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100