Канделаки: «Реакция государства на эпидемию коронавируса — не ошибка»

Главный редактор «Матч ТВ» Тина Канделаки порассуждала о пандемии коронавируса в России.

Давайте оставим иллюзии: реакция государства на эпидемию — не ошибка. Заболеют очень и очень многие, и новости в интернете станут вашими личными новостями.

Каждый новый случай заражения через неделю поставит человека перед развилкой: повезло/не повезло, кашель или вентиляция легких в стационаре.

Не ждите, пока жизнь преподаст вам болезненный урок. Поймите, наконец: ваше здоровье и здоровье тех, кто вам небезразличен, во многом находится в ваших руках.

Не спешите догнать и перегнать Америку в дурости, расхлябанности и отсутствии должных мер защиты. Иначе мы резко поднимемся в таблице стран, где ситуация выходит из-под контроля. А это вопрос многих человеческих жизней.