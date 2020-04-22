Громыко: «У Лодыгина после приветственного туннеля был синяк на всю ж*пу»

Белорусский полузащитник «Арсенала» рассказал, что вратаря , перешедшего в тульский клуб в феврале, встретили «особенно гостеприимно».

У нас приветственный тоннель — все, прекратился. Потому что когда Лодыгин к нам пришел, слишком сильный ему дали под*рачник и он после этого тоннеля ходил восстанавливался еще неделю (смеется). У него там синяк на всю ж*пу практически.

Мне по спине нормально приложились пару раз. Неприятно, конечно, но ничего, похромал немного — и все стало нормально.