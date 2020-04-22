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Громыко: «У Лодыгина после приветственного туннеля был синяк на всю ж*пу»

22 апреля 2020, 17:39

Белорусский полузащитник «Арсенала» Виталий Громыко рассказал, что вратаря Юрия Лодыгина, перешедшего в тульский клуб в феврале, встретили «особенно гостеприимно».

У нас приветственный тоннель — все, прекратился. Потому что когда Лодыгин к нам пришел, слишком сильный ему дали под*рачник и он после этого тоннеля ходил восстанавливался еще неделю (смеется). У него там синяк на всю ж*пу практически.

Мне по спине нормально приложились пару раз. Неприятно, конечно, но ничего, похромал немного — и все стало нормально.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
22 апреля в 23:06
А что Грозовский делал в Зените, не расскажешь?!)
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
22 апреля в 20:06
Футболисты и тренерский штаб спартака ходили в засосах от Де Зуева! Гы-гы
Bom Bom
Bom Bom
22 апреля в 19:36
В Питере наверняка с этой частью Лодыгина делали еще более страшные вещи...
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 19:35
Наверное-ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ!
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 19:34
Интеллектуал засветился в любимой теме соккера :"Всё о ж..е".
112910415
112910415
22 апреля в 19:28
спасибо, что живой
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 19:10
Хорошо ещё не стулом били, как Кокоша.
311
311
22 апреля в 18:58
Не понял, по кругу пустили грека?)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 18:16
Думаю, что Кокорин с Мамаевым думают иначе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 18:13
Сплачивает. По идее, пинчи должны быть шутейными, но кто-то мог перестараться...
gentlewolf
gentlewolf
22 апреля в 17:52
56ьная быдло-традиция...
Jin-Ho
Jin-Ho
22 апреля в 17:49
взрослые люди с глупыми традициями
Legend 6
Legend 6
22 апреля в 17:47
А я в начале не понял какой туннель у Лодыгина...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 17:46
А чего в ней нормального то ???
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 17:45
город оружейников)) не любят там невских)))
swift stream
swift stream
22 апреля в 17:43
Лучше ходить с синяком на всю ж*опу, чем с засосом от Жиго на шее .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 17:39
Да нормальная традиция...
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 17:39
смешно, и непрывычно)
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