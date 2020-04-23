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Йиранек: «В Чехии профессиональным командам уже можно тренироваться»

вчера, 00:42

Бывший защитник «Спартака» и сборной Чехии Мартин Йиранек рассказал, что в Чехии командам уже разрешено проводить тренировки, несмотря на пандемию коронавируса.

В Чехии уже можно тренироваться, но пока только профессиональным командам. Есть также определенные ограничения. Занятия можно проводить в группах до восьми человек, и нужно соблюдать дистанцию. Но, конечно, это добавляет оптимизма и надежд на то, что чемпионат удастся продолжить.

По последним данным в Чехии коронавирусом заражено более 7 тысяч человек, 208 из которых скончались, около 2 тысяч выздоровели.

Ранее на тему целесообразности возобновления сезона порассуждал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:43
да им ни кто собственно и не запрещал))) это их решение)
112910415
112910415
вчера в 05:57
как говорится, проклёвываются первые листики
13ROS13
13ROS13
вчера в 04:22
Пора давно.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 00:51
Значит в Чехии пик прошёл.
Comdiv
Comdiv
вчера в 00:46
Нормальное решение.
Lazurny
Lazurny
вчера в 00:42
Трудно даже что-то сказать.
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