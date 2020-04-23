Йиранек: «В Чехии профессиональным командам уже можно тренироваться»

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вчера, 00:42

Бывший защитник «Спартака» и сборной Чехии рассказал, что в Чехии командам уже разрешено проводить тренировки, несмотря на пандемию коронавируса.

В Чехии уже можно тренироваться, но пока только профессиональным командам. Есть также определенные ограничения. Занятия можно проводить в группах до восьми человек, и нужно соблюдать дистанцию. Но, конечно, это добавляет оптимизма и надежд на то, что чемпионат удастся продолжить.

По последним данным в Чехии коронавирусом заражено более 7 тысяч человек, 208 из которых скончались, около 2 тысяч выздоровели.

Ранее на тему целесообразности возобновления сезона порассуждал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.