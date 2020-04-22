Глава Mediapro: «„Барселона“ не сможет приобрести Неймара этим летом»

Глава телекомпании Mediapro Жауме Роурес заявил, что у «Барселоны» нет шансов приобрести летом нападающего ПСЖ Неймара.

Кризис повлияет на доходы от телевизионных контрактов, соответственно трансферы по 100 миллионов евро теперь в прошлом. У клубов не будет таких средств, а банки не будут выдавать такие кредиты, как прежде.

Для общественности это положительный момент. Лично мне не нравится, когда за футболиста платят 140-160 миллионов евро.

На сегодняшний день у «Барселоны» нет возможности приобрести Неймара. Это нереально.