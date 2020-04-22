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Глава Mediapro: «„Барселона“ не сможет приобрести Неймара этим летом»

22 апреля 2020, 23:11

Глава телекомпании Mediapro Жауме Роурес заявил, что у «Барселоны» нет шансов приобрести летом нападающего ПСЖ Неймара.

Кризис повлияет на доходы от телевизионных контрактов, соответственно трансферы по 100 миллионов евро теперь в прошлом. У клубов не будет таких средств, а банки не будут выдавать такие кредиты, как прежде.

Для общественности это положительный момент. Лично мне не нравится, когда за футболиста платят 140-160 миллионов евро.

На сегодняшний день у «Барселоны» нет возможности приобрести Неймара. Это нереально.

Недавно появилась информация, что Неймар пойдет на двукратное снижение зарплаты ради «Барсы».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:57
возможности всегда есть,
только не всем их видно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:47
Может Неймар подешевке?
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 01:12
Роурес? А кто это?
AgentART
AgentART
вчера в 00:48
Неймар скоро будет предан ПСЖ.
Binger
Binger
вчера в 00:07
Уже наверное никогда, он скоро состарится.
Шатаут
Шатаут
вчера в 00:01
И не нужен он Барсе... Пусть сидит в ПСЖ и жрет лягушек... Выше Месси ему не стать...
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 23:55
Гном наложил вето.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
22 апреля в 23:33
Скоро никто ничего не сможет сделать,кроме "избранных".Раз "пандемия"напугала почти всех,тогда вам капец и Барсе капец и всем остальным.
Футбол будет уровня 50х годов 17 го века.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 23:23
посмотрим)) кто знает их скрытые возможности))
dimagas2
dimagas2
22 апреля в 23:17
купить то сможет,правда тока его.
Jin-Ho
Jin-Ho
22 апреля в 23:12
это было понятно, что не может
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