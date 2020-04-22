Глава Mediapro: «„Барселона“ не сможет приобрести Неймара этим летом»

Глава телекомпании Mediapro Жауме Роурес заявил, что у «Барселоны» нет шансов приобрести летом нападающего ПСЖ Неймара.
Кризис повлияет на доходы от телевизионных контрактов, соответственно трансферы по 100 миллионов евро теперь в прошлом. У клубов не будет таких средств, а банки не будут выдавать такие кредиты, как прежде.
Для общественности это положительный момент. Лично мне не нравится, когда за футболиста платят 140-160 миллионов евро.
На сегодняшний день у «Барселоны» нет возможности приобрести Неймара. Это нереально.
Недавно появилась информация, что Неймар пойдет на двукратное снижение зарплаты ради «Барсы».
только не всем их видно
только не всем их видно
Футбол будет уровня 50х годов 17 го века.
Футбол будет уровня 50х годов 17 го века.