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Дудек: «Месси был провокатором. Как он материл Рамоса и Пепе!»

вчера, 05:23

Бывший голкипер «Реала» и сборной Польши Ежи Дудек в своей автобиографии рассказал о том, как вёл себя на поле нынешний капитан «Барселоны» Лионель Месси.

Месси был провокатором и вводил всех в заблуждение, так же как вся «Барселона» и Пеп Гвардиола. Они всегда были готовы спровоцировать вас и достигли в этом совершенства.

Это очень ранило Жозе Моуриньо и всю команду. Я видел, как Месси говорил настолько плохие вещи в адрес Пепе и Рамоса, какие вы бы и представить себе не могли от такого тихого и, как казалось, доброго человека.

Полузащитник «Реала» Такефуса Кубо недавно признался, что Месси является для него ориентиром.

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
"Кардио балет на кровати". Это как прикажете понимать - бегать в пачке на кровати с подключенным аппаратом кардиостимуляции сердца ?
DAD81
DAD81
вчера в 19:51
Откуда Дудек может знать, что говорил Месси? Он на поле выходил вообще?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Александр Мороз 4 (раскрыть)
вчера в 19:09
Вспомнили травму Салаха, которую ему, якобы, нанес Рамос. Так вот, таких единоборств в матче происходит не один десяток. Никакой грубой игры в отношение египтянина не было ! Салах просто неудачно приземлился. Просмотрите этот эпизод более внимательно и непредвзято по отношению к испанцу и тогда убедитесь в моей правоте.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:03, ред.
" Говорил плохие вещи в адрес Пепе и Рамоса ". Чтобы дать оценку этим словам Дудека, надо точно знать, что это за слова и при каких обстоятельствах они были произнесены. С чего вдруг Дудек явился народу, неужели такими воспоминаниями хочет напомнить о себе любимом болельщикам ? Скорее всего, так и есть. Ну а по поводу "плохих вещей" по себе знаю: иногда так злишься не только на игроков соперника, но и на своих партнеров, что кроешь их всем известными нелицеприятными выражениями. К тому же, надо знать, что из себя представляют Рамос и Пепе. Наглецы ещё те! И тихоню вспомнил, и доброго человека. Это называется "насыпал соль на раны " тем, кто не любит аргентинца. Ох, как они возрадуются "воспоминаниям" Дудека !
Drakulа
Drakulа
вчера в 18:51
Поэтому путаглоров вовсю насилуют все кому не лень)))))
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:44
Да даже судьи не могли помочь симулянтам обыграть Барсу)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:35
Эльклассико играли судьи в пооьзу симулянтов, так что не показатель
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:34
Что, правду трудно принять?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:34
Ну вот и правда, точнее г всплыло
Башмакоса
Башмакоса
вчера в 13:26
А как Месси реагировать на этих двух отморозков??? Он на протяжении всей карьеры получал от них по первое число, хотя-бы словесно обматерить их)))
Agamaga
Agamaga
вчера в 13:18
В адреса Рамоса и Пепе можно, они сами ещё те костоломы и провокаторы. Один вообще пинал ногой игрока другой команды как животное. Об этом Дудек не захотел рассказать общественности.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:15
Дудек похоже пошутил неудачно???
SuperGobb
SuperGobb ответ фанат джигурды (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:48
Так и есть, тёзка)
Приветствую.
Александр Мороз 4
Александр Мороз 4
вчера в 12:35
Рамос и Месси достойны друг друга, что один что другой подлецы. Правда если вспомнить мерзкий поступок Рамоса против Салаха, то ясно что человек он с гнильцой. Однако такой у рамоса стиль игры и на это интересно смотреть.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:49
Да все они козлы гнилые
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 11:38
Играть футбол, не на кроватей заниматься кардио балетом. Будьте мужиком господин ПАН.
eleven LC
eleven LC
вчера в 11:37
Это Лео Месси и ему можно всё,Пепе и Рамос тоже не святые,так что я не осуждаю Месси,главное что бы Барселона проигрывала!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:50
Говорить можно что угодно, но, справедливости ради, стоит отметить, что Дудек ни разу не играл в Эль-Классико
The Method Man
The Method Man
вчера в 10:25
это того ПЕПЕ, который наступил Месси на руку ногой- шипами, или того Рамоса, который сносил Месси при каждом удобном случае. Да, Месси плохой, Рамос, Пепе-Ангелы, как и Моуриньо)

100%
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 10:07
Давно уже всем ясно (кроме самых одурманеных персофанов гнома) что он только с виду прикидывается таким тихим скромным добряком а в нутри гнилой. Как говорится "в тихом омуте черти волятся" и эта пагаворка как нельзя лучше характеризует Месську.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 09:38
Итс э гейм оф соккер. Все футболисты злые- вечно ломать ноги не очень прикольно.
Twisted
Twisted
вчера в 09:31
Эти двое не лучше просто у Месси статус такой возвышенный поэтому многим кажется странным что он на подобные грязные вещи способен
BDA8181
BDA8181 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 09:21
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 08:26
    😂😂😂Бедные ребята Пепе и Рамос.
    У них такая незапятнанная репутация. А их Месси обругал, наверное еще и матом.
    Для справки для тех кто в розовых очках измазанных в что-то похожее на сливки:
    – Все, что я могу, – извиниться, – слезно просил прощения Пепе после матча, но ему все равно не удалось избежать 10‑матчевой дисквалификации.(это за то что на руку наступил)
    А это уже вторая обиженная особа, которую обзывали:
    "Ни один игрок не может сказать, что его травмировал Серхио Рамос. Не знал, что в эпизоде с Месси все выйдет именно так. Я признаю, что совершил ошибку, но я не хотел ударить Месси или любого другого игрока. Никогда не выхожу на поле с желанием кого-нибудь покалечить. Хотел бы извиниться перед теми, кто в понедельник подумал обо мне плохо, особенно – перед детьми", - сказал защитник, который был дисквалифицирован на один поединок за инцидент во время Эль Классико.
    А потом еще просил прощения у Хави и Пуйоля, называя их своими друзьями.
    И снова справка, опять для любителей белых тряпок:
    Дудек это ваш вратарь, который за 4 года сыграл 2 игры. И то в одной из них ему челюсть сломали.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 08:05
    Гномы они такие, если не верите можете про хоббитов фильмы посмотреть.
    112910415
    112910415
    вчера в 08:02
    мощный корпоративный дух
    тенденциозный подбор фактов
    психология военного времени ...
    короче, из кусочков правды можно слепить неправду,
    и польский Ежик в этом успешен !
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 07:55
    Меська всегда вел себя как шавка
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 07:52
    Месси, он такой...
    Игорь Волков
    Игорь Волков
    вчера в 07:47
    Подлый гном. Как и практически вся каталонская команда времен Гвардиолы. Симулянты и подлецы. Уважение конечно заслуживал Пуйоль, Иньеста и отчасти Хави
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 07:20
    всякое бывает ))возможно и это))
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