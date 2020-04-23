Дудек: «Месси был провокатором. Как он материл Рамоса и Пепе!»

Бывший голкипер «Реала» и сборной Польши в своей автобиографии рассказал о том, как вёл себя на поле нынешний капитан «Барселоны» .

Месси был провокатором и вводил всех в заблуждение, так же как вся «Барселона» и Пеп Гвардиола. Они всегда были готовы спровоцировать вас и достигли в этом совершенства.

Это очень ранило Жозе Моуриньо и всю команду. Я видел, как Месси говорил настолько плохие вещи в адрес Пепе и Рамоса, какие вы бы и представить себе не могли от такого тихого и, как казалось, доброго человека.