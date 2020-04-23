Бэйл: «В Испании очень строгий карантин»

Вингер «Реала» рассказал о действующем в Испании карантине во время пандемии коронавируса.

Карантин довольно строгий. Мы вообще не можем выходить на улицу. Не можем пойти погулять или потренироваться, ничего.

Это очень строгий режим. Но я полагаю, что все мы соблюдаем его ради общего блага.