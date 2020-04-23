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Бэйл: «В Испании очень строгий карантин»

вчера, 03:37

Вингер «Реала» Гарет Бэйл рассказал о действующем в Испании карантине во время пандемии коронавируса.

Карантин довольно строгий. Мы вообще не можем выходить на улицу. Не можем пойти погулять или потренироваться, ничего.

Это очень строгий режим. Но я полагаю, что все мы соблюдаем его ради общего блага.

Ранее стало известно о том, что Бэйл и его жена Эмма пожертвовали 500 тыс. фунтов больнице в Кардиффе.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:20
значит так нужно. не ной))
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:15
Чем строже карантин, тем меньше заболевших.
shlomo
shlomo
вчера в 05:19
Когда такая ситуация, то это просто необходимо
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:10
Не ожидал от Гарета а оказалось, что он молодец.
SSPZ
SSPZ
вчера в 05:05
какие проблемы, такой и карантин
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:50
Ему то проще всех соблюдать карантин, он привык лечиться.
AgentART
AgentART
вчера в 04:23
Там положено.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 03:49
Нифигасе, полтинник ничейный валяется! Или вроде только тридцатник теперь...

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