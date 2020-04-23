Бэйл: «В Испании очень строгий карантин»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл рассказал о действующем в Испании карантине во время пандемии коронавируса.
Карантин довольно строгий. Мы вообще не можем выходить на улицу. Не можем пойти погулять или потренироваться, ничего.
Это очень строгий режим. Но я полагаю, что все мы соблюдаем его ради общего блага.
Ранее стало известно о том, что Бэйл и его жена Эмма пожертвовали 500 тыс. фунтов больнице в Кардиффе.
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