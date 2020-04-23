Кассано: «Зидан – копия Аллегри. Не вижу его в „Ювентусе“»

Экс-нападающий «Ромы», «Интера» и «Милана» Антонио Кассано прокомментировал слухи о том, что наставник «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус».
Зидан – отличный парень, но он точная копия Аллегри. Они оба хотели, чтобы «Ювентус» играл в стиле «Ювентуса». И вы просто вернётесь к тому, что уже оставили позади?
Я не знаю, захотел ли бы Зидан покидать «Реал» ради «Ювентуса». По моему мнению, он бы отправился в ПСЖ. Там он мог бы тратить столько денег, сколько пожелает. Если он будет менять место работы, то пойдёт туда. Это будет вызов для него, ведь этот клуб ещё никогда не выигрывал Лигу чемпионов.