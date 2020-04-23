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Кассано: «Зидан – копия Аллегри. Не вижу его в „Ювентусе“»

вчера, 06:18

Экс-нападающий «Ромы», «Интера» и «Милана» Антонио Кассано прокомментировал слухи о том, что наставник «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус».

Зидан – отличный парень, но он точная копия Аллегри. Они оба хотели, чтобы «Ювентус» играл в стиле «Ювентуса». И вы просто вернётесь к тому, что уже оставили позади?

Я не знаю, захотел ли бы Зидан покидать «Реал» ради «Ювентуса». По моему мнению, он бы отправился в ПСЖ. Там он мог бы тратить столько денег, сколько пожелает. Если он будет менять место работы, то пойдёт туда. Это будет вызов для него, ведь этот клуб ещё никогда не выигрывал Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu
вчера в 09:26
Чё прыщ до Юве докопался?Походу всю свою никчёмную карьеру мечтал там играть))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:38
сомнительные сравнения))
Legend 6
Legend 6
вчера в 08:32
Кассано прав. И тот и другой плешивые. Плешивые не подходят Ювентусу. Только курилки🤘
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 08:07
Точка зрения Антонио вполне имеет право на существование.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:42
Зидан сейчас на своём месте и с Реалом многого ещё добьётся.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:55
Зидан слишком перенценен. Руководит только клубами, которые и без тренера смогут сыграть хорошо.
SSPZ
SSPZ
вчера в 06:49
Далеко Аллегри до Зидана во всех отношениях, что касается футбола
beefs
beefs
вчера в 06:34
Это все слухи
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:29
Да отличный и очень
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