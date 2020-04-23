Кассано: «Зидан – копия Аллегри. Не вижу его в „Ювентусе“»

Экс-нападающий «Ромы», «Интера» и «Милана» прокомментировал слухи о том, что наставник «Реала» может возглавить «Ювентус».

Зидан – отличный парень, но он точная копия Аллегри. Они оба хотели, чтобы «Ювентус» играл в стиле «Ювентуса». И вы просто вернётесь к тому, что уже оставили позади?