Хавбек «Барселоны» Матеус: «Хочу войти в историю каталонского клуба»

Полузащитник «Барселоны» , выступающий на правах аренды за «Вальядолид», рассказал, что хотел бы построить долгую и успешную карьеру в каталонском клубе.

Моя цель – играть за «Барселону». Моя аренда в «Вальядолиде» заканчивается в конце июня, и я хочу быть в «Барселоне» – это моя мечта с самого детства.

Если я не смогу играть за «Барселону» сейчас, то продолжу становиться лучше в «Вальядолиде» или другом клубе, где меня будут ценить. Я рад быть здесь и играть в Ла Лиге.

Думаю, я смогу заиграть в «Барселоне», у меня есть потенциал для этого, я подхожу под их стиль игры. Надеюсь, я смогу остаться в клубе надолго и войти в историю «Барселоны».