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Хавбек «Барселоны» Матеус: «Хочу войти в историю каталонского клуба»

вчера, 14:18

Полузащитник «Барселоны» Матеус Фернандес, выступающий на правах аренды за «Вальядолид», рассказал, что хотел бы построить долгую и успешную карьеру в каталонском клубе.

Моя цель – играть за «Барселону». Моя аренда в «Вальядолиде» заканчивается в конце июня, и я хочу быть в «Барселоне» – это моя мечта с  самого детства.

Если я не смогу играть за «Барселону» сейчас, то продолжу становиться лучше в «Вальядолиде» или другом клубе, где меня будут ценить. Я рад быть здесь и играть в Ла Лиге.

Думаю, я смогу заиграть в «Барселоне», у меня есть потенциал для этого, я подхожу под их стиль игры. Надеюсь, я смогу остаться в клубе надолго и войти в историю «Барселоны».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:56
время есть ! не упусти возможность)))
Valeleo
Valeleo
вчера в 15:28
Много вас таких развелось.
shlomo
shlomo
вчера в 14:41
Нужно конечно все взвесить, а потом принимать решение...
swift stream
swift stream
вчера в 14:30
В Барселоне одна история и другим там делать нечего.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:23
Судьба Матеуса в руках гнома и это печально.
Karabal
Karabal
вчера в 14:22
Мечтатель, стань сначала звезой Вальядолида.
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 14:19
войти возможно, но будет сложно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:19
Флаг в руки.
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