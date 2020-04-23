ГлавнаяНовости

Бывший тренер «Днепра»: «У нас платили зарплату гречкой и окорочками»

вчера, 14:08

Бывший главный тренер «Днепра» и «Ильичевца» Николай Павлов вспомнил о работе с экс-защитником команды Сергеем Мамчуром, который скончался в 1997 году в возрасте 25 лет.

У завода «Южмаш», содержавшего «Днепр», с развалом Союза начались огромные проблемы – заказы резко прекратились. Самолёты стояли – заправлять нечем было. 90-е – тяжёлое время. На купоны ничего не купишь. У нас продуктами платили – гречкой, окорочками. Нашли спонсоров – наших людей в Америке. Они курятину на Украину возили – ну и с нами делились товаром, поддерживали таким образом команду. Когда Мамчур пришёл и сообщил о предложении ЦСКА, удерживать его не стали. Повторить финансовые условия москвичей «Днепр» не мог. Отпустили бесплатно.

Проблемы с режимом? У него они всегда были, с самого детства. У меня было много друзей по городу – периодически звонили, сообщали, где видели Сергея. Иногда в такие места его заносило, откуда сложно выкарабкаться. На «малине» его заставал. Это, кстати, одна из причин, почему я спокойно его отпустил. Очень проблемный парень был. Я пытался бороться, пока хорошие знакомые не сказали: «Петрович, ты с этим не справишься, лучше отпустить». Была надежда, что смена обстановки пойдёт Мамчуру на пользу. И первое время, пока не нашёл новых друзей, он держался. Но потом снова взялся за старое – мне Толя Коробочка на похоронах рассказывал.

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии2
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии6
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии6
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии5
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
wingback
wingback
вчера в 17:24
Пиндостан скормил каклам всех бройлерных кур, а через 20 лет каклы начали от этого скакать...
112910415
112910415
вчера в 17:14
не все сумели прочесть текст !
про 90-е годы речь идёт ...
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 16:29
Сначала срубили сук, на котором сидели, а теперь плачут.
SSPZ
SSPZ
вчера в 14:59
тяжёлое было время для всех
Clavан
Clavан
вчера в 14:32
Половина работающих и этого в то время не видела.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:19
Платить можно чем угодно, но лучше деньгами.
13ROS13
13ROS13
вчера в 14:15
Зато страна стала независимой.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:13
Ещё и салом с горилкой.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:09
А все таки не бесплатно же.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100