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Реднапп: «Я не думаю, что Коутиньо станет игроком „Челси“»

вчера, 12:36

Бывший английский футболист Джейми Реднапп в интервью The Football Show прокомментировал возможный переход полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Челси»

Я не думаю, что Коутиньо станет игроком «Челси», это будет стоить ужасно много денег. Коутиньо — очень талантливый футболист, но он не забивает достаточное количество голов. 

Зачем рисковать, например, Маунтом, который в ближайшее время может стать игроком высшего класса?

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:19
У Челси свои планы.
Clavан
Clavан
вчера в 13:31
Правильно говорит.
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 13:17
если Барселона снизит цену, то станет
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:52
ну за 70-90 врятли кто-то станет его покупать.. ситуация с ним ясна... все будут ждать когда контракт станет покороче и цена упадет.
При цене 40-45 варианты могут найтись.
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:40, ред.
Надеюсь не ошибся))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:37
Коут никому не нужен.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:37
надеемся на это
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