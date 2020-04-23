Реднапп: «Я не думаю, что Коутиньо станет игроком „Челси“»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп в интервью The Football Show прокомментировал возможный переход полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Челси».
Я не думаю, что Коутиньо станет игроком «Челси», это будет стоить ужасно много денег. Коутиньо — очень талантливый футболист, но он не забивает достаточное количество голов.
Зачем рисковать, например, Маунтом, который в ближайшее время может стать игроком высшего класса?
При цене 40-45 варианты могут найтись.
При цене 40-45 варианты могут найтись.