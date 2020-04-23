Реднапп: «Я не думаю, что Коутиньо станет игроком „Челси“»

Бывший английский футболист в интервью The Football Show прокомментировал возможный переход полузащитника «Барселоны» в «Челси».

Я не думаю, что Коутиньо станет игроком «Челси», это будет стоить ужасно много денег. Коутиньо — очень талантливый футболист, но он не забивает достаточное количество голов.

Зачем рисковать, например, Маунтом, который в ближайшее время может стать игроком высшего класса?