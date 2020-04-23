Седрик Соареш: «Хочу скорее дебютировать за „Арсенал“»

Защитник «Арсенала» Седрик Соареш рассказал, что хотел бы скорее дебютировать в составе «канониров».
Хочу как можно быстрее приступить к работе, но коронавирус стал мировой проблемой.
Очень хочу провести свой первый матч за «Арсенал», но нужно проявить немного терпения.
Я всегда следил за этим клубом. Помню Иана Райта, Тьерри Анри, Робера Пиреса, Патрика Виейра и Денниса Бергкампа. Эти игроки ассоциируются с «Арсеналом», они легенды клуба.
Соареш перешел в «Арсенал» в конце января, однако все еще не дебютировал в составе лондонского клуба из-за травмы.