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Седрик Соареш: «Хочу скорее дебютировать за „Арсенал“»

вчера, 13:31

Защитник «Арсенала» Седрик Соареш рассказал, что хотел бы скорее дебютировать в составе «канониров».

Хочу как можно быстрее приступить к работе, но коронавирус стал мировой проблемой.

Очень хочу провести свой первый матч за «Арсенал», но нужно проявить немного терпения.

Я всегда следил за этим клубом. Помню Иана Райта, Тьерри Анри, Робера Пиреса, Патрика Виейра и Денниса Бергкампа. Эти игроки ассоциируются с «Арсеналом», они легенды клуба.

Соареш перешел в «Арсенал» в конце января, однако все еще не дебютировал в составе лондонского клуба из-за травмы.

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ZaZizu
ZaZizu
вчера в 21:56
главное что он уже здоров, Седрик добавит конкуренции в обороне
swift stream
swift stream
вчера в 15:31
Не гони лошадей.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:14
У всех одни воспоминания.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:36
нагуливай аппетит))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:35
Не торопись, всему свое время.
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