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«Зенит» пошутил над своим лидерством в таблице

вчера, 21:14

«Зенит» в своем твиттере призвал болельщиков держать социальную дистанцию и пошутил над своим лидерством в чемпионате, показав свое расположение в таблице, а также «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» и ЦСКА:

Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции.

И не забывайте мыть руки!

Ранее «Зенит» опубликовал символическую сборную тренеров по числу матчей во главе клуба.

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Все комментарии
tuman960
tuman960
сегодня в 02:00
жаль не всё показали!!!Если продолжить влево,там лошадь ржёт над поросёнком тонущим в нечистотах!!!!!
AgentART
AgentART
сегодня в 01:54
Хвост лошади - главная деталь изображения.
mortid
mortid ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 01:09
Украл и побежал.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 00:45
А свиньи что-то вообще не видно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:35
Прикольно...
CPS
CPS
сегодня в 00:17
Хвост кобылий и девушка на втором месте самое прикольное.
Faustello
Faustello
сегодня в 00:09
Проводницы получились натурально)))
Faustello
Faustello
сегодня в 00:07
Проводницы получились натурально)))
Comdiv
Comdiv
вчера в 23:26, ред.
Коня даже не показали всего, а то ему стыдно будет за такое позорное место.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:01
Что там на картинке за грязный вонючий перец с голубыми замашками убегает от народа?
makkie
makkie
вчера в 22:56
Бомжи призывают мыть руки, забавно :D
параZит
параZит ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:49
обычно карма так и делает, очень буду рад, так-то мне уже все равно кто чемпионом станет, главное только не это вот все с берегов Невы.
DanjaG
DanjaG ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:44
Вас за долги продали, а вы туда же.
Karabal
Karabal ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 22:32
Пока на постоянно, после перерыва поменяют на 15-е.
wingback
wingback
вчера в 22:25
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    вчера в 21:48
    От свиного гриппа 22. Это точно не перебор.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:48, ред.
    Как бы такие шутки потом не вышли боком!)))

    Вот тогда над бомжами все будут смеяться.
    drug01
    drug01
    вчера в 21:37
    Пошутили и ладно! На это у них есть все основания....
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 21:35
    А кто то наметил себе путь в Пердив и временно осел на 8 месте. Гыгыгы
    andreika20133
    andreika20133
    вчера в 21:33
    Интересно что Локо------Женского пола.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 21:33
    Засиделись, рисуют всякую ерунду
    Karabal
    Karabal
    вчера в 21:32
    Еще Ростов с Локомотивом местами поменять и все будет наилучшим образом.
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    вчера в 21:32
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 21:30
      С таким отрывом Зенит может позволить себе такие шутки. Хотя я ещё до начала сезона говорил что Зенит станет чемпионом
      AgentART
      AgentART
      вчера в 21:29
      Хвост клячи видно, а почему не изобразили свинью, или она уже в пердив сбежала?
      13ROS13
      13ROS13 ответ ziborock (раскрыть)
      вчера в 21:25
      От свиньи он бежит подальше.
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 21:25
      Под плащом баклан))
      Comdiv
      Comdiv
      вчера в 21:24
      Зениту можно так шутить с кандидатами на второе место, не по силам им первое, слишком большая дистанция.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 21:24
      Надо сохранить и увеличить дистанцию...
      ziborock
      ziborock
      вчера в 21:23
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