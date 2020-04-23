«Зенит» пошутил над своим лидерством в таблице

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вчера, 21:14

«Зенит» в своем твиттере призвал болельщиков держать социальную дистанцию и пошутил над своим лидерством в чемпионате, показав свое расположение в таблице, а также «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» и ЦСКА :

Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки!

Турнирная таблица РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции.



И не забывайте мыть руки! #ВместеПобедим pic.twitter.com/8G3um3J7I1 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 23, 2020

Ранее «Зенит» опубликовал символическую сборную тренеров по числу матчей во главе клуба.