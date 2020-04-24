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Игроки французских клубов вернутся в расположение команд к 11 мая

вчера, 22:21

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) рассматривает вероятность возобновления национального чемпионата в середине июня. В связи с этим футболистам рекомендовано вернуться в расположение своих команд к 11 мая. После чего игроки пройдут полное медицинское обследование, которое предусматривает прохождение теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии планируют возобновить в мае.

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23 апреля ФотоКомментарии9
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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:21
Соберутся это не значит что будут играть.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:56
уже не верю))
Youngberg
Youngberg
вчера в 22:55
Вернуться ли, посмотрим.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:50
Да ещё интересно.

А все кто уехал смогут добраться обратно
из своих стран.?Самолёты летают?
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:47
К 11 мая вернуться, потом должен быть карантин ещё две недели, потом три недели на подготовку.
Ну и если не будет заражённых могут начинать играть.( При пустых трибунах)
13ROS13
13ROS13
вчера в 22:23
Хотелось бы верить.
beefs
beefs
вчера в 22:22
это хороший знак
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