Игроки французских клубов вернутся в расположение команд к 11 мая

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вчера, 22:21

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) рассматривает вероятность возобновления национального чемпионата в середине июня. В связи с этим футболистам рекомендовано вернуться в расположение своих команд к 11 мая. После чего игроки пройдут полное медицинское обследование, которое предусматривает прохождение теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии планируют возобновить в мае.