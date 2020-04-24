Игроки французских клубов вернутся в расположение команд к 11 мая

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) рассматривает вероятность возобновления национального чемпионата в середине июня. В связи с этим футболистам рекомендовано вернуться в расположение своих команд к 11 мая. После чего игроки пройдут полное медицинское обследование, которое предусматривает прохождение теста на коронавирус.
Ранее сообщалось, что чемпионат Германии планируют возобновить в мае.
А все кто уехал смогут добраться обратно
из своих стран.?Самолёты летают?
А все кто уехал смогут добраться обратно
из своих стран.?Самолёты летают?
Ну и если не будет заражённых могут начинать играть.( При пустых трибунах)
Ну и если не будет заражённых могут начинать играть.( При пустых трибунах)