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Роналду не хочет покидать «Ювентус», несмотря на интерес ПСЖ

сегодня, 10:17

Tuttosport утверждает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не планирует менять клуб. 

Ранее ходили разговоры, что португальский футболист может продолжить карьеру в ПСЖ. Однако сам форвард намерен и дальше работать по действующему договору. Это связано в первую очередь с тем, что туринский клуб переживает непростые времена из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса, как и сам Роналду. Более того, Криштиану не хочет создавать больше турбулентности в своей карьере из-за потенциальных переходов в другие команды.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 18:31
Потому что ПСЖ судьишек не заряжает и по пенке в каждом матче не бьет, а как еще Роналду будет набивать свою мусорную стату?
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 16:15
кому нужен этот без пяти минут , ровесник тутанхамона ? пусть и дальше играет (ныряет) в своём туринском музее !!! для Лиги Чемпионов команде нужны ребята посерьёзнее , а марроканец это уже прошлый век , товарищи !
Брулин
Брулин
сегодня в 16:04
В 2022 вернется в МЮ И сделает мега камбэк, выиграв ЛЧ и АПЛ!
112910415
112910415
сегодня в 13:57
а новые вызовы ?
JVI535
JVI535 ответ Alex12357 (раскрыть)
сегодня в 11:18
Представь, он нужнее Неймара, несмотря на свой возраст
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:41
И он ещё кому-то нужен??????
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:33
Роналду в ПСЖ!!! ДА никогда онтуда не пойдёт!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:33
Нравится ему каждую игру пенали пробивать, а иногда и по 2 раза за матч)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:30
он давно сам выбирает чего ему надо )) думаю деньги тут уже не всё решают)))
Ar15bord05
Ar15bord05
сегодня в 10:21
Знает, где кормушка пошаровей.
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