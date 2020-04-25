Роналду не хочет покидать «Ювентус», несмотря на интерес ПСЖ

Tuttosport утверждает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не планирует менять клуб.
Ранее ходили разговоры, что португальский футболист может продолжить карьеру в ПСЖ. Однако сам форвард намерен и дальше работать по действующему договору. Это связано в первую очередь с тем, что туринский клуб переживает непростые времена из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса, как и сам Роналду. Более того, Криштиану не хочет создавать больше турбулентности в своей карьере из-за потенциальных переходов в другие команды.